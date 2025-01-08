Google DeepMind создает команду для моделирования мира

Google DeepMind объявила о создании новой исследовательской группы искусственного интеллекта, которая будет заниматься разработкой моделей, способных имитировать физические среды. Эти модели помогут создавать реалистичные игровые миры и обучать роботов в симуляциях. Возглавит инициативу бывший содиректор проекта Sora в OpenAI Тим Брукс, который присоединился к DeepMind в октябре.

Что такое "моделирование мира"

"Моделирование мира" – это новое направление в сфере ИИ, что находит применение в создании интерактивных медиасреды для видеоигр и фильмов, а также в разработке реалистичных учебных сценариев для роботов и других систем искусственного интеллекта, объясняет 24 Канал. DeepMind активно ищет инженеров и ученых для новой команды, публикуя вакансии на платформе Greenhouse.

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Основные задачи исследователей будут включать масштабную тренировку моделей, подбор учебных данных и интеграцию моделей с мультимодальными речевыми системами.

У описании вакансии указано, что "масштабное предварительное обучение на видео и мультимодальных данных является критически важным шагом к созданию общего искусственного интеллекта (AGI)."

Другие аналогичные проекты уже существуют

Несмотря на амбициозные планы, DeepMind сталкивается с серьезной конкуренцией. Среди основных конкурентов – платформа Cosmos от Nvidia для ИИ, который симулирует законы физики и физические среды, и стартап World Labs, основанный Фей-Фей Ли, которую часто называют "крестной матерью ИИ".

Новая команда DeepMind будет работать параллельно с существующими проектами Google, такими как флагманские модели Gemini, генератор видео Veo и Genie – модель для симуляции игровых сред в реальном времени.

Кстати, вот пример работы Genie. И хотя сейчас эти симуляции выглядят коряво, все мы наблюдаем за стремительным развитием ИИ. Из этого можно сделать вывод, что уже совсем скоро этот инструмент сможет создавать детализированные и точные среды.

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Гонка за AGI

Google нацелена первой достичь общего искусственного интеллекта (AGI), и гонка за суперинтеллектом становится все более напряженной. Например, генеральный директор OpenAI Сэм Альтман недавно заявил, что компания приблизилась к достижению AGI, а автономные агенты ИИ могут стать частью рабочих процессов уже в следующем году.