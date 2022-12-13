Google исключила Россию из списка стран проекта "Год в поиске"

Американская компания Google не опубликует самые популярные поисковые запросы в России, так как она это делает для ряда других стран. Об этом сообщили в пресс-службе компании.

Как сообщает 24 канал, американская компания Google исключила Россию из проекта "Год в поиске" и не будет публиковать промежуточные итоги самых популярных в стране запросов в течение года.

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Напомним, в рамках проекта "Год в поиске" Google определяла самые популярные поисковые запросы в России с 2016 года. Последний список самых популярных запросов для России был опубликован в декабре прошлого года.

Кроме страны-террориста, Google не определяет самые популярные запросы в ряде других стран, в частности:

Бангладеш,

Беларуси,

Болгарии,

Казахстане,

Китае,

Сербии,

Сирии,

Уганде и ряде других стран

Самый популярный запрос в Украине

Поисковым запросом года, показавшим наибольший рост за 2022 год в Google Украина, стал "Карта воздушных тревог". Второй по популярности – "Новости Украины", а на третьем месте – "помощь".

Все это связано с полномасштабным вторжением России на территорию Украины, после которого страна-агрессор все больше приближается к статусу настоящего изгоя в мировом сообществе.

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Кстати, в общемировом рейтинге этого года самым популярным запросом в Google стала игра-головоломка Wordle. Еще пользователи поисковой системы часто искали данные, связанные с матчами по крикету между Англией и Индией, войной в Украине, а также умершей в сентябре королевой Великобритании Елизаветой II.