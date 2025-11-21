Google Maps готовит ряд обновлений – что нового появится в картах

Google анонсировала ряд обновлений для Maps накануне праздников, в частности функцию, которая прогнозирует наличие свободных зарядок для электромобилей. Еще одно обновление добавляет подсказки от Gemini и позволяет оставлять отзывы под псевдонимом. Все это должно упростить путешествия и поиск нужных мест.

Прогноз доступности зарядок для электромобилей. Со следующей недели Google Maps сможет предсказывать, сколько свободных зарядных портов будет на станции, когда вы туда приедете. Искусственный интеллект будет анализировать данные о сотнях тысяч зарядок в мире и учитывать исторические показатели их загрузки. Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на TechCrunch.

Какие новые возможности появятся в Google Maps?

Сейчас сервис уже показывает зарядные точки на маршруте, включая сети вроде Tesla Supercharger или Electrify America. Но даже если вы видите свободный порт, он может быть занят к моменту вашего приезда. Обновленная система дает более точный прогноз. Информация будет отображаться в Android Auto и в автомобилях с Google built-in.

Подсказки от Gemini и новые возможности в Explore. Google Maps также получает функцию "know before you go", которая показывает внутренние советы о заведениях или локации. Gemini анализирует отзывы и информацию из интернета и формирует полезные заметки: как лучше всего забронировать место, что стоит заказать, или какие скрытые опции существуют. Функция запускается в США для Android и iPhone.

Обновление коснулось и вкладки Explore. Теперь она показывает трендовые активности рядом и подборки от Viator, Lonely Planet, OpenTable и местных инфлюенсеров. Функция станет доступной по всему миру в этом месяце.

Псевдонимы в отзывах и новая система профилей. Google упрощает оставление отзывов, позволяя пользователям использовать никнейм и отдельную аватарку, не раскрывая настоящее имя. Например, можно выбрать имя "Julia Sweets" вместо реальных данных. Google уверяет, что система безопасности не меняется: отзывы и в дальнейшем будут проверяться на фейковость. Обновление также распространяется в этом месяце на Android, iPhone и десктоп.

Что умеет новая умная версия Gemini от Google?

Google представила модель Gemini 3 Pro – самую умную версию своего искусственного интеллекта. Компания заявляет, что новая система точнее понимает намерения пользователя, лучше работает с мультимодальностью и предлагает более прямые и лаконичные ответы. Вместе с запуском Google также обновила приложение Gemini и ряд инструментов.

В области мультимодального анализа Gemini 3 Pro опережает предыдущую версию Gemini 2.5 Pro по всем основным тестам. Google описывает модель как "настоящего партнера в мышлении", поскольку она способна обрабатывать сложные запросы и выдавать структурированные выводы. Как пишет MacRumors, модель уже интегрирована в ключевые сервисы компании: режим AI в Поиске для подписчиков Pro и Ultra, приложение Gemini (в меню нужно выбрать режим Thinking), AI Studio, Vertex AI и новую платформу для агентных систем Google Antigravity. В Поиске Gemini 3 формирует новые генеративные интерфейсы – от визуальных компоновок до интерактивных инструментов, созданных в реальном времени.