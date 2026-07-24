Google выплатит 1 миллиард долларов штрафа за нечестную игру

Европейский Союз оштрафовал Google на 890 миллионов евро (около 1 миллиарда долларов) за нарушение Закона о цифровых рынках (DMA). Регулирующие органы обвиняют компанию в предоставлении преимущества собственным сервисам в поиске и ограничении конкуренции в магазине приложений Play Store.

Манипуляции с поиском и ограничение выбора

Расследование, длившееся два года, завершилось суровым вердиктом Европейской комиссии. Сумму штрафа разделили на две части: 460 миллионов евро за злоупотребления в Google Search и 430 миллионов евро за нарушение правил Play Store, пишет Android Authority.

Антимонопольные органы выяснили, что корпорация сознательно выдвигала собственные предложения по шопингу, отелям, транспорту и спортивным событиям на первые позиции, игнорируя сторонние сервисы, предлагающие аналогичную информацию. У технологического гиганта есть 60 дней на выполнение решения, в противном случае ему грозят дополнительные ежедневные выплаты в размере до 5 процентов от общего мирового дохода.

Претензии в отношении Play Store касались и того, что Google запрещала разработчикам свободно предлагать альтернативные способы оплаты и внешние каналы дистрибуции. Регуляторы считают, что компания создала финансовые барьеры для тех, кто пытался вывести пользователей за пределы экосистемы магазина приложений. Это мешало разработчикам информировать клиентов о более выгодных предложениях на сторонних сайтах.

В Google не согласны с таким решением:

Эта реализация DMA нарушает работу повседневных продуктов. Чтобы соответствовать требованиям, мы вынуждены удалить функции поиска в реальном времени, которые так любят европейцы – такие как мгновенные цены и прямой доступ к отелям, авиарейсам и ресторанам – а также демонтировать меры безопасности в Google Play,

– прокомментировал президент Google по глобальным вопросам Кент Уокер.

Он также добавил, что такие действия не являются честной конкуренцией, а лишь приводят к ухудшению качества продукта, от чего пострадают европейские предприятия и потребители. Несмотря на критику, компания продолжает диалог с комиссией и тестирует изменения, которые могут затронуть даже новые функции с искусственным интеллектом и интерактивными изображениями.

Юристы Google уже рассматривают возможность подачи апелляции, поскольку считают, что новые требования создают лазейки в системе безопасности и увеличивают риски для пользователей Android.

Отдельно стоит отметить, что это не единственная проблема компании в регионе. До января 2027 года Google должна решить еще один вопрос – предоставить доступ к данным своего поисковика сторонним компаниям и разработчикам чат-ботов с искусственным интеллектом.

Таким образом, европейские власти пытаются окончательно лишить корпорацию статуса "стража", контролирующего доступ к ключевым цифровым услугам.