Маніпуляції з пошуком та обмеження вибору

Розслідування, яке тривало два роки, завершили суворим вердиктом Європейської Комісії. Суму штрафу розділили на дві частини: 460 мільйонів євро за зловживання в Google Search та 430 мільйонів євро за порушення правил Play Store, пише Android Authority.

Антимонопольні органи з'ясували, що корпорація свідомо висувала власні пропозиції щодо шопінгу, готелів, транспорту та спортивних подій на перші позиції, ігноруючи сторонні сервіси, які пропонують аналогічну інформацію. Технологічний гігант має 60 днів на виконання рішення, інакше йому загрожують додаткові щоденні виплати у розмірі до 5 відсотків від загального світового доходу.

Претензії щодо Play Store стосувалися й того, що Google забороняла розробникам вільно пропонувати альтернативні методи оплати та зовнішні канали дистрибуції. Регулятори вважають, що компанія створила фінансові перепони для тих, хто намагався вивести користувачів за межі екосистеми магазину додатків. Це заважало розробникам інформувати клієнтів про вигідніші пропозиції на сторонніх сайтах.

У Google не згодні з таким рішенням:

Пальне Середні ціни в мережі АЗС «Amic Energy» станом на

Ця реалізація DMA ламає повсякденні продукти. Щоб відповідати вимогам, ми змушені видаляти функції пошуку в реальному часі, які люблять європейці – такі як миттєві ціни та пряма доступність готелів, авіарейсів і ресторанів – та демонтувати захист безпеки в Google Play,

– прокоментував президент із глобальних питань Google Кент Вокер.

Він також додав, що такі дії не є чесною конкуренцією, а лише призводять до деградації продукту, від якої постраждають європейські підприємства та споживачі. Попри критику, компанія продовжує діалог із комісією та тестує зміни, які можуть торкнутися навіть нових функцій зі штучним інтелектом та інтерактивними зображеннями.

Юристи Google вже розглядають можливість апеляції, оскільки вважають, що нові вимоги створюють лазівки в системі безпеки та збільшують ризики для користувачів Android.

Окремо варто зазначити, що це не єдина проблема компанії в регіоні. До січня 2027 року Google має розв'язати інше питання – надати доступ до даних свого пошуковика стороннім компаніям та розробникам чат-ботів зі штучним інтелектом.

Таким чином, європейська влада намагається остаточно позбавити корпорацію статусу "воротаря", який контролює доступ до ключових цифрових послуг.