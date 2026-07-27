Google поднимает цены на свои смартфоны: сколько придется отдать за Pixel 11

Google готовится к презентации серии Pixel 11, но новости для фанатов неутешительны. Компания официально подтвердила, что стоимость новых устройств вырастет. Причиной стал беспрецедентный скачок цен на комплектующие, в том числе на оперативную память, заставляющую бренд пересмотреть свою ценовую политику.

Глобальный дефицит и кризис памяти

Мировой рынок технологий столкнулся с серьезным вызовом, который Google называет "строгим кризисом оперативной памяти, спровоцированным поставщиками". По данным аналитиков Morgan Stanley, стоимость 1 гигабайта памяти взлетела с 2,80 доллара в 2025 году до 12 долларов в 2026 году, пишет Neowin.

Этот почти шестикратный рост не оставляет производителям электроники выбора. Долгое время компания пыталась оградить потребителей от колебаний на рынке комплектующих, но теперь экономическая ситуация коренным образом изменилась.

Никогда не было такого роста цен на память, который мир переживает сейчас,

– прокомментировал вице-президент Google по вопросам устройств и сервисов Шакил Баркат.

Что ждет Pixel 11 и более старые модели?

По имеющейся сегодня информации, базовая цена Pixel 11 будет стартовать с 899 долларов, что на 100 долларов больше предыдущей модели . Хотя Google пытается подсластить пилюлю бонусом в виде удвоенного объема постоянной памяти (до 256 гигабайтов), технические характеристики оперативной памяти могут несколько разочаровать. Например, базовая версия Pixel 11 Pro может получить 12 гигабайтов оперативной памяти вместо 16 гигабайтов, предлагавшихся ранее.

Подорожание коснется не только новинок, но и уже находящихся на рынке смартфонов. В частности, под угрозой оказалась стоимость популярного среднебюджетного Pixel 10a, чей жизненный цикл еще не прошел половину пути.

Android станет экономнее?

Чтобы нивелировать негатив от уменьшения физического объема памяти в некоторых моделях, разработчики Google активно работают над оптимизацией системы. Компания запустила специальную инициативу, цель которой – сделать Android и всю экосистему приложений значительно более бережливыми в отношении ресурсов. Это должно позволить устройствам работать плавно и быстро с меньшим количеством оперативной памяти.

Также Google полагается на свой полный стек технологий от искусственного интеллекта до собственных процессоров, чтобы обеспечить эффективную работу сложных моделей непосредственно на смартфоне.

Мы агрессивно ищем инженерные решения для преодоления этих вызовов,

– заявил вице-президент Google Шакил Баркат.

Несмотря на рост цен, Google не собирается отказываться от акционных предложений, выгодных условий обмена старых устройств на новые (trade-in) и дополнительных бонусов, таких как подписка Google One.

Официальные детали стоимости и всех характеристик новой линейки мы узнаем уже 12 августа во время мероприятия Made by Google. Однако эксперты советуют потенциальным покупателям не медлить с приобретением текущих моделей, поскольку цены на них могут динамично вырасти в любой момент в соответствии с реалиями рынка.