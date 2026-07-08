Google анонсировал презентацию Pixel 11, и одновременно с этим в сеть просочились его характеристики

Август обещает быть жарким для поклонников технологий, ведь Google официально подтвердил дату проведения своей ежегодной презентации Made by Google. А пока компания готовит сцену в Нью-Йорке, сеть взбудоражила волна инсайдерской информации о кардинальных изменениях в линейке смартфонов и их стоимости.

Когда состоится мероприятие Made by Google 2026?

Технологический гигант начал рассылать официальные приглашения на свое мероприятие, которое состоится в среду, 12 августа 2026 года. Мероприятие пройдет в Нью-Йорке, и это уже второй год подряд, когда компания выбирает этот город для главного анонса. Об этом пишет издание 9to5Google.

Интересно, что на этот раз презентация начнется в 18:00 по восточному времени, что значительно позже, чем обычно. Это означает, что в Украине уже будет первая половина ночи 13 августа. В самом приглашении Google демонстрирует блестящую золотистую металлическую рамку, которая намекает на новый дизайн или цветовое решение для будущих устройств.

Еще интереснее то, что о дате презентации сообщил Марк Гурман, которого каждый из нас обычно ассоциирует не с Google или устройствами на Android, а с продуктами и деятельностью Apple.

Google Pixel event – 12 августа pic.twitter.com/Veo1RCJN7j – Mark Gurman (@markgurman) 7 июля 2026

Ожидается, что разработчики покажут сразу четыре модели смартфонов: базовый Pixel 11, продвинутые Pixel 11 Pro и Pixel 11 Pro XL, а также складной флагман Pixel 11 Pro Fold.

Помимо телефонов, компания должна представить новое поколение умных часов Pixel Watch 5, которые традиционно выйдут в двух размерах.

Революция в памяти и новые цены

Одной из самых громких новостей стал полный отказ Google от накопителей объемом 128 гигабайт. Согласно утечкам от Dealabs, минимальный объем памяти для всей линейки теперь составит 256 гигабайт. Это решение приближает Pixel к стратегии Apple и Samsung, которые также начали отказываться от меньших объемов памяти в своих премиальных моделях.

Несмотря на улучшение базовых характеристик, покупателям придется приготовиться к серьезным расходам:

Ожидается, что цены в Европе вырастут примерно на 100 евро для каждой модели.

В частности, базовая версия Pixel 11 с 256 гигабайтами памяти будет стоить от 999 евро, тогда как версия Pro будет стоить от 1 199 евро.

Самыми дорогими станут Pixel 11 Pro XL (от 1 399 евро) и складной Pixel 11 Pro Fold, цена которого достигнет 1 999 евро за базовую конфигурацию.

Самые взыскательные пользователи смогут выбрать варианты с объемом памяти до 1 терабайта, однако такие модели будут доступны только в черном цвете Midnight Haze.

Дизайн и доступность на рынке

Хотя официальные рендеры еще не опубликованы, утечки указывают на сохранение общей стилистики предыдущих поколений, но с новыми акцентами. Например, обсуждается появление индикатора Pixel Glow вокруг блока камер и новых экзотических цветов.

Для стандартной модели Pixel 11 предусмотрены оттенки Light Sterling (серый), Midnight Haze (черный), Fuchsia (розовый) и Moss (зеленый).

Профессиональные модели получат более сдержанные варианты: Light Fog (белый), Dune (розовый) и Pine (зеленый).



Один из первых рендеров Google Pixel 11, опубликованных неофициальными источниками / Изображение OnLeaks

Предварительные заказы на новинки, вероятно, откроют непосредственно в день презентации, 12 августа 2026 года. В свободную продажу устройства должны поступить 20 августа 2026 года. Однако покупателям складной модели Pro Fold, возможно, придется ждать дольше – начало поставок этого девайса может затянуться до сентября или даже октября.