Новые флагманы Google уже здесь: что в этом году предлагают Pixel 11, Pro и Pro XL

Наконец-то мы дождались нового поколения смартфонов от Google. Компания обновила флагманскую линейку, представив устройства, претендующие на лидерство в сегменте Android-устройств благодаря усовершенствованному аппаратному обеспечению, повышенной автономности и изменениям в дизайне корпуса.

Каким оказался технический скачок новой серии Pixel

После длительного ожидания и многочисленных утечек информации компания Google наконец раскрыла все карты относительно серии Pixel 11, в которую вошли базовый смартфон, версия Pro и увеличенная модель Pro XL. Интересно, что первые публикации появились за несколько часов до трансляции мероприятия, что может означать отсутствие какого-либо запрета со стороны производителя на раскрытие информации. 24 Канал собрал ключевые моменты, которые стоит знать о новых смартфонах.



Google представляет новую линейку Pixel 11 / Фото 9to5Google

Новый процессор

Новинки получили ряд практичных обновлений: от усовершенствованных датчиков камеры до значительного ускорения зарядки. Основу всех трех устройств составляет новый фирменный чип Tensor G6, который производят по 2-нанометровому технологическому процессу на мощностях TSMC.

Этот процессор стал на 20 процентов энергоэффективнее своего предшественника, обеспечивая на 25 процентов более быстрый просмотр веб-страниц и на 15 процентов более быструю загрузку приложений.

Устройства серии Pixel 11 содержат 100% переработанного лития в аккумуляторных элементах. В них не используются кремниево-углеродные батареи. Смартфоны созданы для обеспечения исключительной надежности и предлагают более 30 часов автономной работы,

– прокомментировал представитель Google.



Google представляет новую линейку Pixel 11 / Фото 9to5Google

Google Pixel 11: компактность и обновленный дизайн

Базовая модель получила 6,3-дюймовый дисплей Actua OLED с частотой обновления от 60 до 120 герц и пиковой яркостью 3000 нит.



Google представляет новую линейку Pixel 11 / Фото 9to5Google

Главным визуальным изменением стала панель камер: теперь она полностью стеклянная, стала на 40 процентов тоньше и значительно меньше выступает из корпуса. Несмотря на уменьшение размеров, Google установила новую основную камеру на 48 мегапикселей, которая обладает на 56% лучшей светочувствительностью. Также смартфон сохранил 10,8-мегапиксельный телеобъектив с 5-кратным зумом и 13-мегапиксельную сверхширокоугольную камеру.

Устройство поставляется с 12 гигабайтами оперативной памяти. Компания отказалась от версии на 128 гигабайт, поэтому базовым теперь является накопитель на 256 гигабайт.

Аккумулятор емкостью 4985 миллиампер-часов поддерживает проводную зарядку мощностью 30 ватт.

Pixel 11 Pro: профессиональные камеры в удобном формате

Модель Pro имеет такие же габариты, как и базовая версия, и 6,3-дюймовый экран, однако это уже панель Super Actua LTPO с частотой от 1 до 120 герц и яркостью до 3600 нит. Рамка корпуса в черном цвете Obsidian стала полностью матовой, что делает смартфон более приятным на ощупь и менее подверженным отпечаткам пальцев.

Впервые в линейке появилась функция HiLight – кольцо светодиодов вокруг вспышки, которое оповещает о событиях, когда телефон лежит экраном вниз.

Серия Pixel 11 не оснащена датчиком температуры. Каждый год мы работаем над развитием наших решений, чтобы они были полезны как можно большему количеству людей. Термометр обеспечивал душевное спокойствие в отношении измерений, а теперь HiLight гарантирует, что вы не пропустите важное уведомление,

– заявил представитель компании.



Google представляет новую линейку Pixel 11 с функцией HiLight / Фото 9to5Google

Аппаратная часть включает 12 или 16 гигабайт оперативной памяти и накопитель объемом до 1 терабайта.

Камеры Pro-версии существенно отличаются: основной сенсор на 50 мегапикселей, сверхширокоугольный на 48 мегапикселей и новый 48-мегапиксельный телеобъектив с 5-кратным приближением, который стал на 30 процентов более светочувствительным.

Pixel 11 Pro XL: максимум возможностей и большой экран

Для ценителей больших устройств Google представила Pro XL с 6,8-дюймовым дисплеем Super Actua LTPO. Характеристики камер и процессора идентичны Pro-модели, однако XL предлагает лучшие показатели автономности и скорости зарядки. Смартфон получил аккумулятор емкостью 5115 миллиампер-часов и поддерживает проводную зарядку мощностью 45 ватт, что позволяет зарядить 75 процентов аккумулятора всего за 30 минут.

Все модели линейки Pixel 11 получили защиту по стандарту IP68 и стекло Gorilla Glass Victus 2. Экраны имеют специальное покрытие, которое в два раза лучше противостоит царапинам по сравнению с предыдущим поколением.

Важной новостью для пользователей стало подтверждение того, что Google обеспечит поддержку запчастями в течение семи лет, что совпадает с сроком обновления операционной системы.



Google представляет новую линейку Pixel 11 / Фото 9to5Google



Google представляет новую линейку Pixel 11 / Фото 9to5Google

Зарядка, цвета и аксессуары

В этом году Google сделала шаг вперед в области беспроводных технологий: все смартфоны Pixel 11 поддерживают стандарт Qi 2.2 и магнитную беспроводную зарядку мощностью 25 ватт. Для активации максимальной скорости разработан режим Extreme Charging Mode, который ограничивает фоновые процессы и позволяет устройству сильнее нагреваться во время зарядки, чтобы быстрее набрать первые 50 процентов заряда.

Палитра цветов для Pixel 11 включает оттенки Frost (светло-голубой), Hibiscus (розовый), Pistachio (фисташковый) и Obsidian (черный). Модели Pro предлагаются в цветах Canyon (теракотовый), Fog (серый), Olive (оливковый) и Obsidian.



Google представляет новую линейку Pixel 11 / Фото 9to5Google



Google представляет новую линейку Pixel 11 / Фото 9to5Google

Компания также расширила линейку аксессуаров Pixelsnap. Впервые были представлены прозрачный чехол для базовых и Pro-моделей, а также силиконовые варианты, цвета которых точно совпадают с корпусами смартфонов.

Магнитное кольцо-подставка Pixelsnap Ring Stand теперь доступно в новых оттенках Canyon, Olive и Obsidian. Официальное зарядное устройство Pixelsnap Charger с подставкой также остается актуальным, обеспечивая пиковую мощность для всей линейки.



Google представляет новую линейку Pixel 11 / Фото 9to5Google

Gemini становится основой экосистемы

Презентация Pixel 11 закрепила переход Google от концепции обычного смартфона к устройству, в котором искусственный интеллект пронизывает каждый аспект взаимодействия с пользователем. Главной звездой обновления становится Gemini Intelligence – комплексная система, которая теперь способна выполнять роль настоящего цифрового агента.

Новинки получили значительно более широкие возможности автоматизации, что позволяет ИИ самостоятельно осуществлять бронирование столиков в ресторанах, заказывать продукты или сравнивать локации.

"Мы стремимся к тому, чтобы ваша клавиатура понимала, как именно вы общаетесь",

– прокомментировала Энни Жан-Батист, представительница команды разработчиков Google.

Для реализации этой идеи разработчики внедрили Gboard Rambler. Эта функция выходит за рамки обычного преобразования речи в текст. Она фильтрует слова-паразиты, такие как "гм" или "э-э", и улавливает общее намерение пользователя, превращая беспорядочные мысли в отточенный, структурированный текст в режиме реального времени.



Функция Gboard Rambler в Pixel 11 / Фото 9to5Google

Камера как интеллектуальная киностудия

Наиболее заметные изменения произошли в работе камеры, где программное обеспечение теперь берет на себя роль режиссера и монтажера. Функция Magic Capture позволяет пользователю просто направить телефон на ту или иную сцену, не отвлекаясь на поиск идеального кадра. Система записывает короткую видеозапись, анализирует примерно 500 кадров и с помощью Gemini выбирает пять лучших фотографий в качестве HDR+ и один видеоролик.

Еще одной важной новинкой стало появление Camera Looks. Это не просто фильтры, а настройки на уровне сенсора, которые имитируют классическую химию фотопленки. Пользователи могут выбрать один из четырех базовых стилей: Original, Natural (для приглушенных деталей), Shadows (для высокой контрастности) или Vanilla (с теплым золотистым оттенком). Каждый из этих профилей можно тонко настраивать под собственные нужды, изменяя тени, яркость и оттенок.

Для создателей контента Google добавила пакет Creator Suite, который содержит:

интеллектуальный телесуфлер, что автоматически подстраивает скорость прокрутки текста под темп речи и паузы пользователя;

инструмент Storyboard для быстрого монтажа и упорядочивания клипов в проектные папки;

визуализатор аудио для проверки микрофона непосредственно в видоискателе.

Проактивная помощь и интеллектуальные переводы

Система Proactive Assistance (ранее известная как Magic Cue) теперь более глубоко анализирует данные из приложений. Например, если в Google Messages вас спросят о времени прибытия рейса, смартфон автоматически найдет билет в вашей почте, проверит его актуальный статус через сеть и предложит готовый ответ со ссылкой на отслеживание самолета.

Функция Live Translate также получила масштабное обновление. Теперь она работает не только во время звонков, но и позволяет дублировать звук в видео на YouTube и популярных подкастах в режиме реального времени. Особого внимания заслуживает интеграция для людей с нарушением слуха: Pixel 11 умеет распознавать язык жестов через фронтальную камеру и мгновенно преобразовывать его в текст для собеседника.

Кроме того, разработчики интегрировали функцию Circle to Search непосредственно в видоискатель камеры. Это позволяет идентифицировать объекты или переводить уличные указатели, просто наведя камеру на предмет, без необходимости делать снимок.

Даже процесс первоначальной настройки смартфона теперь сопровождает интерактивный помощник, который предоставляет персонализированные рекомендации на основе учетной записи пользователя.