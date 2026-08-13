Яким став технічний стрибок нової серії Pixel

Після тривалого очікування та численних витоків інформації компанія Google нарешті розкрила всі карти щодо серії Pixel 11, до якої увійшли базовий смартфон, версія Pro та збільшена модель Pro XL. Цікаво, що перші публікації з'явилися за кілька годин до трансляції заходу, що може означати відсутність будь-якої заборони з боку виробника на розкриття інформації. 24 Канал зібрав ключові моменти, які варто знати про нові смартфони.



Google представляє нову лінійку Pixel 11 / Фото 9to5Google

Новий процесор

Новинки отримали низку практичних оновлень: від удосконалених сенсорів камери до значного прискорення зарядки. Основу всіх трьох пристроїв складає новий фірмовий чип Tensor G6, який виробляють за 2-нанометровим техпроцесом на потужностях TSMC.

Цей процесор став на 20 відсотків енергоефективнішим за свого попередника, забезпечуючи на 25 відсотків швидший перегляд вебсторінок та на 15 відсотків прискорене завантаження додатків.

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Пристрої серії Pixel 11 містять 100% переробленого літію в акумуляторних елементах. Вони не використовують кремнієво-вуглецеві батареї. Смартфони створені для забезпечення виняткової надійності та пропонують понад 30 годин автономної роботи,

– прокоментував представник Google.



Google представляє нову лінійку Pixel 11 / Фото 9to5Google

Google Pixel 11: компактність та оновлений вигляд

Базова модель отримала 6,3-дюймовий дисплей Actua OLED з частотою оновлення від 60 до 120 герців та піковою яскравістю 3000 нітів.



Google представляє нову лінійку Pixel 11 / Фото 9to5Google

Головною візуальною зміною стала панель камер: вона тепер повністю скляна, стала на 40 відсотків тоншою і значно менше виступає з корпусу. Попри зменшення розмірів, Google встановила нову основну камеру на 48 мегапікселів, яка має на 56% кращу світлочутливість. Також смартфон зберіг 10,8-мегапіксельний телеоб'єктив із 5-кратним зумом і 13-мегапіксельну надширококутну камеру.

Пристрій постачають із 12 гігабайтами оперативної пам'яті. Компанія відмовилася від версії на 128 гігабайтів, тому базовим тепер є накопичувач на 256 гігабайтів.

Акумулятор місткістю 4985 міліампер-годин підтримує дротову зарядку потужністю 30 ватів.

Pixel 11 Pro: професійні камери у зручному форматі

Модель Pro має ідентичні з базовою версією габарити та 6,3-дюймовий екран, проте це вже панель Super Actua LTPO з частотою від 1 до 120 герців та яскравістю до 3600 нітів. Рамка корпусу в чорному кольорі Obsidian стала повністю матовою, що робить смартфон приємнішим на дотик і менш вразливим до відбитків пальців.

Вперше в лінійці з'явилася функція HiLight – кільце світлодіодів навколо спалаху, яке сповіщає про події, коли телефон лежить екраном донизу.

Серія Pixel 11 не оснащена датчиком температури. Щороку ми працюємо над розвитком наших пропозицій, щоб вони були корисними для якомога більшої кількості людей. Термометр забезпечував душевний спокій щодо вимірювань, а тепер HiLight гарантуватиме, що ви не пропустите важливе сповіщення,

– заявив речник компанії.



Google представляє нову лінійку Pixel 11 з функцією HiLight / Фото 9to5Google

Апаратна частина включає 12 або 16 гігабайтів оперативної пам'яті та накопичувач до 1 терабайта.

Камери Pro-версії суттєво відрізняються: основний сенсор на 50 мегапікселів, надширококутний на 48 мегапікселів та новий 48-мегапіксельний телеоб'єктив із 5-кратним наближенням, який став на 30 відсотків світлочутливішим.

Pixel 11 Pro XL: максимум можливостей та великий екран

Для поціновувачів великих пристроїв Google представила Pro XL з 6,8-дюймовим дисплеєм Super Actua LTPO. Характеристики камер та процесора ідентичні з Pro-моделлю, проте XL пропонує найкращі показники автономності та швидкості заряджання. Смартфон отримав батарею на 5115 міліампер-годин та підтримує дротову зарядку на 45 ватів, що дозволяє наповнити енергією 75 відсотків акумулятора всього за 30 хвилин.

Усі моделі лінійки Pixel 11 отримали захист за стандартом IP68 і скло Gorilla Glass Victus 2. Екрани мають спеціальне покриття, яке у два рази краще протистоїть подряпинам порівняно з минулим поколінням.

Важливою новиною для користувачів стало підтвердження того, що Google забезпечить підтримку запчастинами протягом семи років, що збігається з терміном оновлення операційної системи.



Google представляє нову лінійку Pixel 11 / Фото 9to5Google



Google представляє нову лінійку Pixel 11 / Фото 9to5Google

Зарядка, кольори та аксесуари

Цього року Google зробила крок вперед у бездротових технологіях: усі смартфони Pixel 11 підтримують стандарт Qi 2.2 і магнітну бездротову зарядку потужністю 25 ватів. Для активації максимальної швидкості розробили режим Extreme Charging Mode, який обмежує фонові процеси та дозволяє пристрою сильніше нагріватися під час живлення, щоб швидше набрати перші 50 відсотків заряду.

Палітра кольорів для Pixel 11 включає відтінки Frost (світло-блакитний), Hibiscus (рожевий), Pistachio (фісташковий) та Obsidian (чорний). Моделі Pro пропонують Canyon (теракотовий), Fog (сірий), Olive (оливковий) та Obsidian.



Google представляє нову лінійку Pixel 11 / Фото 9to5Google



Google представляє нову лінійку Pixel 11 / Фото 9to5Google

Компанія також розширила лінійку аксесуарів Pixelsnap. Вперше презентували прозорий чохол для базових та Pro-моделей, а також силіконові варіанти, кольори яких точно збігаються з корпусами смартфонів.

Магнітне кільце-підставка Pixelsnap Ring Stand тепер доступне у нових відтінках Canyon, Olive та Obsidian. Офіційний зарядний пристрій Pixelsnap Charger із підставкою також залишається актуальним, забезпечуючи пікову потужність для всієї лінійки.



Google представляє нову лінійку Pixel 11 / Фото 9to5Google

Gemini стає основою екосистеми

Презентація Pixel 11 закріпила перехід Google від концепції звичайного смартфона до пристрою, де штучний інтелект пронизує кожен аспект взаємодії з користувачем. Головною зіркою оновлення стає Gemini Intelligence – комплексна система, яка тепер здатна виконувати роль справжнього цифрового агента.

Новинки отримали значно ширші можливості автоматизації, що дозволяють ШІ самостійно бронювати столики в ресторанах, замовляти продукти або порівнювати локації.

Ми прагнемо, щоб ваша клавіатура розуміла, як саме ви спілкуєтеся,

– прокоментувала Енні Жан-Батіст, представниця команди розробників Google.

Для реалізації цієї ідеї розробники впровадили Gboard Rambler. Ця функція виходить за рамки звичайного перетворення голосу в текст. Вона фільтрує слова-паразити, як-от "гм" чи "е-е", і вловлює загальний намір користувача, перетворюючи плутані думки на відшліфований, структурований текст у реальному часі.



Функція Gboard Rambler в Pixel 11 / Фото 9to5Google

Камера як інтелектуальна кіностудія

Найбільш помітні зміни відбулися у роботі камери, де софт тепер бере на себе роль режисера та монтажера. Функція Magic Capture дозволяє користувачеві просто спрямувати телефон на ту чи іншу сцену, не відволікаючись на пошук ідеального кадру. Система записує коротке відео, аналізує приблизно 500 кадрів і за допомогою Gemini обирає п'ять найкращих фотографій у якості HDR+ та один відеоролик.

Ще однією важливою новинкою стала поява Camera Looks. Це не просто фільтри, а налаштування на рівні сенсора, які імітують класичну хімію фотоплівки. Користувачі можуть обрати один із чотирьох базових стилів: Original, Natural (для приглушених деталей), Shadows (для високої контрастності) або Vanilla (з теплим золотистим відтінком). Кожен із цих профілів можна тонко налаштовувати під власні потреби, змінюючи тіні, яскравість та тинт.

Для творців контенту Google додала пакет Creator Suite, який містить:

інтелектуальний телесуфлер, що автоматично підлаштовує швидкість прокручування тексту під темп мовлення та паузи користувача;

інструмент Storyboard для швидкого монтажу та впорядкування кліпів у проєктні папки;

візуалізатор аудіо для перевірки мікрофона безпосередньо у видошукачі.

Проактивна допомога та інтелектуальні переклади

Система Proactive Assistance (раніше відома як Magic Cue) тепер глибше аналізує дані з додатків. Наприклад, якщо у Google Messages вас запитають про час прибуття рейсу, смартфон автоматично знайде квиток у вашій пошті, перевірить його актуальний статус через мережу і запропонує готову відповідь із посиланням на відстеження літака.

Функція Live Translate також отримала масштабне оновлення. Тепер вона працює не лише під час дзвінків, а й дозволяє дублювати звук у відео на YouTube і популярних подкастах у реальному часі. Особливої уваги заслуговує інтеграція для людей із порушенням слуху: Pixel 11 вміє розпізнавати мову жестів через фронтальну камеру і миттєво перетворювати її на текст для співрозмовника.

Крім того, розробники інтегрували Circle to Search безпосередньо у видошукач камери. Це дозволяє ідентифікувати об'єкти або перекладати вуличні вказівники, просто навівши камеру на предмет, без необхідності робити знімок.

Навіть процес першого налаштування смартфона тепер супроводжує інтерактивний асистент, який надає персоналізовані рекомендації на основі облікового запису користувача.