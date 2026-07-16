Google впервые показывает тизер Pixel 11 с технологией Glow

Компания Google официально запустила рекламную кампанию своей следующей флагманской линейки смартфонов. Первый тизер подтвердил название серии и продемонстрировал интригующую визуальную особенность, которую инсайдеры назвали Pixel Glow.

Первый взгляд на Pixel 11

На официальной странице Google Store появился анонс большой презентации, запланированной на 12 августа 2026 года. Технологический гигант подтвердил, что новая серия получит название Pixel 11. В рекламных материалах разработчики сделали акцент на роскошном золотом цвете, в котором, как ожидается, дебютирует модель Pixel 11 Pro.

Короткая версия тизера Google Pixel 11: смотрите видео

Основное внимание мероприятия сосредоточено на технологии Gemini Intelligence. Разработчики обещают еще глубже интегрировать искусственный интеллект в экосистему новых устройств. Пока нет подробностей о том, будут ли представлены какие-либо новые функции, о которых не объявляли на I/O 2026.

Пользователи смогут оформить предзаказ на устройства уже в день презентации. Для тех, кто подпишется на электронную рассылку Google Store до 7 августа 2026 года, компания подготовила специальные предложения. Несмотря на то, что детали акции держатся в секрете, известно, что бонусы можно будет использовать для покупки разблокированных моделей Pixel 11.

Официальные продажи и доставка начнутся вскоре после анонса, однако точные сроки Google объявит непосредственно во время мероприятия.

Что известно о функции Glow

Наиболее обсуждаемой деталью стал элемент под названием Pixel Glow. Это световой индикатор, который разместили справа от камерного блока, на том же месте, где обычно находится фонарик. Сам фонарик, судя по всему, опустят чуть ниже – на место, где у Pixel 10 расположен датчик температуры (который, будем честны, никто не использовал).

Pixel Glow может менять цвета в широком диапазоне. Эксперты отмечают, что визуально это напоминает знаменитую радужную анимацию на компьютерах Mac, которая появляется во время интенсивной работы системы или загрузки программ.

Стоит отметить, что первые утечки свидетельствовали о том, что Pixel Glow будет представлен в виде рамки вокруг всего блока камер, чтобы светиться вокруг него одной длинной полосой. Однако в таком варианте его, вероятно, перекрывал бы чехол. Поэтому компания реализует технологию в виде обычной лампочки.

Такой вариант тоже вызывает вопросы. Если вы захотите пользоваться Pixel Glow, вам придется постоянно держать смартфон экраном вниз. Это означает, что придется отказаться от функции, которая включает режим "Не беспокоить" при переворачивании смартфона. Несколько сомнительный выбор.