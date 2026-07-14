Pixel 11 превзойдет iPhone 18 по ключевому параметру: что заставит вас купить смартфон от Google

Борьба за технологическое лидерство между лидерами рынка смартфонов выходит на новый уровень. Отчеты за этот год указывают на то, что компания Google готовит амбициозный шаг, который может изменить расстановку сил в конкуренции с Apple и открыть новую эру производительности мобильных устройств.

Как Pixel 11 обойдет iPhone 18

Многие годы компания Apple удерживала статус эксклюзивного партнера тайваньского гиганта TSMC, первой внедряя самые современные технологические процессы в свои чипы. Однако в 2026 году ситуация может кардинально измениться. Согласно новым данным, Google планирует опередить своего главного конкурента, использовав новейший 2-нанометровый технологический процесс для своего будущего процессора Tensor G6. Об этом пишет издание 9to5Google.

Основным преимуществом Google станет время выхода новых устройств. Компания уже официально подтвердила, что мероприятие Made by Google, посвященное презентации серии Pixel 11, состоится 12 августа 2026 года в Нью-Йорке. Между тем Apple традиционно представляет свои новые iPhone 18 только в сентябре. Эта разница в один месяц позволит Pixel 11 получить статус первого в мире серийного смартфона, работающего на базе 2-нанометрового чипа.

Что дает переход на 2 нанометра?

Технологический процесс в 2 нанометра – это не просто цифра в спецификациях, а огромный шаг вперед для всей индустрии. Чем меньше размер транзисторов, тем больше их можно разместить на кристалле процессора.

Для конечного пользователя это означает значительное повышение энергоэффективности и производительности. Смартфоны смогут выполнять сложные вычисления, связанные с искусственным интеллектом и обработкой фотографий, расходуя при этом гораздо меньше заряда аккумулятора.

Хотя Apple также планирует использовать этот технологический процесс для своего чипа A20, именно Google займет лидирующие позиции на рынке. Кроме того, ожидается, что флагманские решения от Qualcomm и MediaTek также перейдут на 2-нанометровые технологические процессы TSMC, однако эти устройства появятся только в конце 2026 или в начале 2027 года.

Интересно, что последующие версии этого процесса могут предложить еще лучшие показатели, но именно Tensor G6 станет пионером этой технологии.

Что еще известно о Tensor G6 и Pixel 11?

Информация о будущем процессоре Google вызывает неоднозначную реакцию у экспертов. Утечки свидетельствуют о том, что Tensor G6 получит обновленные ядра центрального процессора (CPU), что существенно повысит скорость работы при выполнении повседневных задач. В то же время графический ускоритель (GPU) может показать некоторое ухудшение по отдельным параметрам, хотя общая оптимизация должна улучшить его работу по сравнению с предшественниками.

Важным изменением станет обновление модемной части. Аналитики обнаружили в базе данных FCC упоминание об алгоритмах MediaTek в компонентах для тестирования радиочастот. Это подтверждает слухи о том, что Google откажется от модемов производства Samsung в пользу решений от MediaTek для своего Tensor G6. Это может решить давнюю проблему смартфонов Pixel – стабильность связи и энергопотребление при использовании мобильного интернета.

Несмотря на то, что до официальной презентации остается еще немного времени, в сети уже распространяются сведения о новых цветах корпусов и даже о возможном повышении цен на линейку Pixel 11. Вместе с новыми смартфонами Google планирует представить часы Pixel Watch 5. Компания стремится создать целостную экосистему, в которой передовые аппаратные решения дополняют возможности программного обеспечения.