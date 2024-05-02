Новая утечка показывает, чего ждать от Pixel 8a и раскрывает его цену

Очередная утечка информации о Pixel 8a показала больше изображений среднебюджетного устройства, а также его стоимость в США. И хотя предыдущие слухи говорили, что цена будет повышена, сейчас мы видим противоположную ситуацию.

Чего ждать от Pixel 8a

Согласно информации авторитетного инсайдера @OnLeaks, повышения цены не будет. Компания меняла стоимость в прошлом году на Pixel 7a, а в этом году якобы оставит ее на прежнем уровне.

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Таким образом в США цена Pixel 8a в США будет составлять 499 долларов за версию на 128 гигабайт, тогда как новая модель на 256 гигабайт будет стоить до 559 долларов.

Кроме того, в этом же отчете также упоминается, что размер аккумулятора на Pixel 8a увеличится до 4 500 миллиампер-часов, по сравнению с 4 385 миллиампер-часов в Pixel 7a.

Также подтверждается, что Pixel 8a будет оснащен дисплеем с частотой обновления 120 герц, как мы уже слышали ранее.

Наконец, отчет также раскрывает еще несколько официальных маркетинговых изображений телефона, которые демонстрируют его черный, синий и зеленый цвета в реальных условиях. Из них не так много можно узнать, но на одном изображении можно увидеть функцию Circle to Search в действии.

Будущий Pixel 8a / Фото @OnLeaks

Ожидается, что дебют Pixel 8a состоится в ближайшие несколько недель. Компания Google всегда выпускает более дешевый и простой смартфон серии "a" весной, тогда как более дорогие флагманы выходят в октябре.

В этом году Pixel 9 получат заметные изменения в дизайне задней панели – камера больше не будет большим прямым блоком от края до края, а будет напоминать островок со скругленными краями. Как минимум одна модель сохранит датчик температуры, который дебютировал в прошлом году. Кроме того, грани теперь станут плоскими, как у iPhone.