Утечка информации о Google Pixel 9 показывает значительные обновления камеры

Все ждут новые Google Pixel 9, ведь в этом году мы получим новый дизайн и очень много искусственного интеллекта. Но не менее интересными и желанными изменениями является улучшение камеры, ради которой большинство и покупает эти смартфоны.

Pixel 9 будут лучшими для селфи

Новая утечка позволяет взглянуть на значительные аппаратные улучшения датчиков камеры будущего Pixel 9, а также намекает на поддержку записи видео в формате 8K, которая наконец появилась в приложении камеры. Кроме того, следует ожидать традиционные обновления программного обеспечения.

Смотрите также Смартфоны Google Pixel 9 в этом году выйдут значительно раньше: компания объявила дату презентации

Pixel 9

Как сообщается, базовая модель, Pixel 9, получит обновление сверхширокоугольного объектива. Ранее в Pixel 8 использовался объектив Sony IMX386, но сейчас его заменили на новый Sony IMX858. Он будет больше и сможет делать более качественные снимки в различных ситуациях, например, в условиях низкой освещенности.

Также для Pixel 9 готовят еще одно важное изменение, давно ожидаемое для базовой модели: фронтальную камеру с автофокусом, которую имел Pixel 8 Pro. Эта камера от Samsung на 10,5 мегапикселя поможет создавать более четкие изображения и устранит проблему селфи-камеры с фиксированным фокусом, которая обычно делает размытые снимки.

Pixel 9 Pro и Pixel 9 Pro XL

Два следующих смартфона в линейке также получат новый сенсор Sony IMX858 для фронтальной, сверхширокоугольной и телефотокамеры. Обновленный сенсор во фронтальной камере значительно улучшит качество селфи, поскольку большие сенсоры помогут получать снимки высшего разрешения с большим количеством деталей.

Отмечается, что Pixel 9 Pro получит для фронтальной камеры некоторые датчики, которые обычно предназначены для основных камер на задней панели. Google также сохраняет свой инфракрасный термометр Melexis MLX90632 для Pixel Pro, хотя он имеет ограниченное использование.

Pixel 9 Pro Fold

Сверхширокоугольная камера Pixel 9 Pro Fold больше не будет использовать Sony IMX386 и теперь будет заменена на сверхширокоугольный сенсор Samsung 3LU, а селфи-камера теперь будет Samsung 3K1. Это выглядит как ухудшение качества, но это можно объяснить тем, что Pixel Fold теперь на 2 миллиметра тоньше оригинального Pixel Fold.



Все датчики камер Pixel 9 / Фото YTechB

Смотрите также Большой день ИИ: что показала компания Google на презентации I/O 2024

Кроме обновления аппаратного обеспечения камер, будущая серия Pixel 9 получит поддержку записи видео в формате 8K со скоростью 30 кадров в секунду в приложении "Камера", что может значительно улучшить детализацию и четкость контента благодаря созданию видео высокого разрешения.

Серия Pixel 9 будет представлена на мероприятии Made by Google в следующем месяце, поэтому можно ожидать еще больше сливов, которые обычно появляются незадолго до презентаций.