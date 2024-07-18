Pixel 9 будуть найкращими для селфі

Новий витік дає змогу поглянути на значні апаратні покращення датчиків камери майбутнього Pixel 9, а також натякає на підтримку запису відео у форматі 8K, яка нарешті з'явилася в додатку камери. Крім того, слід очікувати на традиційні оновлення програмного забезпечення.

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Pixel 9

Як повідомляється, базова модель, Pixel 9, отримає оновлення надширококутного об'єктива. Раніше в Pixel 8 використовувався об'єктив Sony IMX386, але зараз його замінили на новий Sony IMX858. Він буде більшим і зможе робити якісніші знімки в різних ситуаціях, наприклад, в умовах низької освітленості.

Також для Pixel 9 готують ще одну важливу зміну, давно очікувану для базової моделі: фронтальну камеру з автофокусом, яку мав Pixel 8 Pro. Ця камера від Samsung на 10,5 мегапікселя допоможе створювати чіткіші зображення й усуне проблему селфі-камери з фіксованим фокусом, яка зазвичай робить розмиті знімки.

Pixel 9 Pro та Pixel 9 Pro XL

Два наступні смартфони в лінійці також отримають новий сенсор Sony IMX858 для фронтальної, надширококутної та телефотокамери. Оновлений сенсор у фронтальній камері значно покращить якість селфі, оскільки більші сенсори допоможуть отримувати знімки вищої роздільної здатності з більшою кількістю деталей.

Зазначається, що Pixel 9 Pro отримає для фронтальної камери деякі датчики, які зазвичай призначені для основних камер на задній панелі. Google також зберігає свій інфрачервоний термометр Melexis MLX90632 для Pixel Pro, хоча він має обмежене використання.

Pixel 9 Pro Fold

Надширококутна камера Pixel 9 Pro Fold більше не використовуватиме Sony IMX386 і тепер буде замінена на надширококутний сенсор Samsung 3LU, а селфі-камера тепер буде Samsung 3K1. Це виглядає як погіршення якості, але це можна пояснити тим, що Pixel Fold тепер на 2 міліметри тонший за оригінальний Pixel Fold.



Всі датчики камер Pixel 9 / Фото YTechB

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Окрім оновлення апаратного забезпечення камер, майбутня серія Pixel 9 отримає підтримку запису відео у форматі 8K зі швидкістю 30 кадрів на секунду в додатку "Камера", що може значно покращити деталізацію та чіткість контенту завдяки створенню відео високої роздільної здатності.

Серія Pixel 9 буде представлена на заході Made by Google наступного місяця, тож можна очікувати ще більше зливів, які зазвичай з'являються незадовго до презентацій.