На технологической выставке MWC 2025 в Барселоне выбрали смартфон года: кто победил

Инициатива Global Mobile уже 30 лет раздает награды технологическим компаниям за их достижения на мобильном рынке. Так, на выставке Mobile World Congress, которая проходит в Барселоне, регулярно отмечают смартфон года. На этот раз победила компания, которая получила похожее звание и в прошлом году.

Смартфон года

Триумфатором 2025 года стал Google с его Pixel 9 Pro. На самой выставке компания не показала ничего нового, ведь бережет все анонсы до собственной конференции Made by Google, которая обычно проходит в мае. Поэтому она просто демонстрировала уже имеющиеся разработки и забавные фигурки Android. Но несмотря на это производитель получил аж две разные награды, сообщает 24 Канал со ссылкой на 9to5Google.

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Вторая награда Google была вручена в номинации "Прорывная инновация в области устройств" за искусственный интеллект Gemini. Эта категория присуждается за сочетание программного и аппаратного обеспечения. В 2024 году награду за инновации получил Snapdragon 8 Gen 3 от Qualcomm, а годом ранее – функция Satellite SOS от Apple, которая позволяла с помощью спутника подавать сигнал о помощи на iPhone в местах, где отсутствует сотовая связь.

Это достижение присуждается на основе нескольких критериев, таких как "вклад в общую производительность и привлекательность устройства", а также "полезность продукта с точки зрения функциональности и возможностей". Gemini, по мнению Global Mobile, соответствует этим критериям, поскольку Google хорошо поработал над тем, чтобы вывести свой сервис далеко за пределы мобильного пространства.

Что касается Pixel, то в прошлом году Pixel 8 получил звание в категории "Лучший смартфон", а в этом году номинация называлась "Смартфон года". Как уже упоминалось, ее получил Pixel 9 Pro.

Этот смартфон действительно стал одним из лучших Android-устройств прошлого года. Он имеет множество необходимых функций с новыми инструментами искусственного интеллекта, которые сочетаются с хорошим программным обеспечением. Его расхвалили как обозреватели и эксперты рынка, так и потребители. Большую роль в этом успехе сыграл, безусловно, обновленный дизайн. С точки зрения аппаратного обеспечения, ему почти ничего не недостает. Здесь все такие же великолепные камеры, усиленные мощностью ИИ.