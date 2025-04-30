Google Play стремительно теряет приложения, но это отличные новости для пользователей

С начала 2024 года количество приложений в магазине Google Play сократилось на 47% –с 3,4 миллиона до примерно 1,8 миллиона. Согласно данным Appfigures, падение количества приложений на платформе Google Play является самым масштабным за последние годы и не является частью глобального тренда: за тот же период количество приложений в App Store Apple выросло с 1,6 до 1,64 миллиона.

Такое значительное сокращение каталога Google Play может быть полезным для пользователей Android, которым раньше приходилось искать нужные программы среди многочисленных сомнительных, некачественных или спам-приложений, рассказывает 24 Канал со ссылкой на TechCrunch. Уменьшение конкуренции также может помочь честным разработчикам повысить видимость своих продуктов.

Смотрите также Обнаружен новый вирус для Android, что ворует банковские данные через NFC

Google длительное время придерживалась менее строгого подхода к проверке программ по сравнению с Apple. Если последняя применяет строгий ручной контроль, то Android-магазин в основном полагался на автоматическую проверку и антивирусное сканирование, что позволяло быстрее публиковать программы.

В июле 2024 года компания объявила о повышении минимальных требований к качеству приложений. Теперь из магазина удаляются не только "сломанные" программы, которые не работают, но и те, имеющие ограниченную функциональность или минимальное содержание.

В частности, речь идет о текстовых приложениях без интерактивности, PDF-сборки, программы с единственным фоном или те, что вообще не выполняют никакой функции.

В Google подтвердили, что именно новая политика, а также жесткие проверки личных аккаунтов разработчиков, дополнительное тестирование программ и расширенный ручной контроль стали основными причинами сокращения.

Кроме того, компания инвестировала в совершенствование алгоритмов искусственного интеллекта для выявления угроз, улучшение инструментов для разработчиков и внедрение строгих политик конфиденциальности.

Как результат – только в 2024 году Google только в 2024 году не допустила к публикации 2,36 миллиона приложений, нарушавших политики платформы, и заблокировала более 158 тысяч аккаунтов разработчиков, которые пытались разместить вредоносный контент.

Отдельно аналитики вспоминают факторы, которые Google не комментировала. В частности, с февраля в ЕС действует правило "торгового статуса", которое обязывает разработчиков указывать свои имя и адрес в списке программы. За невыполнение этого требования приложения удаляют из европейских версий Play Store.

В то же время Apple также ввела это правило, но такого падения количества приложений в ее магазине не зафиксировано.

Наконец, Appfigures отмечает, что спад количества программ на Google Play начался еще до официального начала "чистки" летом 2024, хотя точные причины этого тренда пока остаются непонятными.

В то же время количество новых релизов в 2025 году продолжает расти – по состоянию на апрель было выпущено уже 10 400 приложений, что на 7,1% больше, чем за аналогичный период предыдущего года.