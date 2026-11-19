Google представила новую модель искусственного интеллекта Gemini 4 Neon. Она сочетает в себе возможности флагманской модели Carbon с молниеносной скоростью Flash и более низкой ценой. Новинка уже доступна в приложении Gemini для пользователей тарифных планов AI Pro и AI Ultra.

Скорость Flash и возможности флагмана

Вслед за недавним выпуском моделей Carbon и Hydrogen компания Google представила Gemini 4 Neon. Новинка предлагает производительность на уровне самой мощной версии Carbon в задачах кодирования, логического мышления и работы автономных агентов. При этом Neon работает на высоких скоростях линейки Flash и стоит значительно дешевле.

В фирменном приложении Gemini новая модель полностью заменяет Argon и становится доступной для пользователей с подписками AI Pro и AI Ultra, тогда как предыдущую версию 3.1 Pro компания наконец-то окончательно закрывает. В то же время модель 3.5 Flash-Lite теперь отвечает за автоматический выбор в списке для платных подписчиков.

Отныне перечень моделей выглядит максимально структурированно: пункт Auto самостоятельно адаптируется к запросам, Hydrogen отвечает за ежедневную помощь, Neon осуществляет глубокий анализ, а Carbon берет на себя сложную работу и программирование.

Лидерство в тестах и ценовая политика

Новая ИИ-модель продемонстрировала значительные успехи в тестах. В индексе Artificial Analysis Intelligence Index на самом высоком уровне рассуждений Neon заняла третье место в мире с показателем 61 балл, уступив лишь более сложным и значительно более медленным моделям. В тесте на управляемость в Agent Arena Index она заняла второе место благодаря способности быстро адаптироваться к исправлениям пользователя прямо во время выполнения задачи. В общем зачете Agent Arena новая разработка также дебютировала на второй позиции с результатом 1336 баллов по итогам более 4200 реальных сессий.

Кроме того, Neon заняла первое место в испытаниях Legal Research Bench и Tax Agent Bench. На платформе Surge AI она завоевала первенство в большинстве тестов в областях финансов, бухгалтерского учета, моделирования таблиц и соблюдения строгих ограничений. Модель также продемонстрировала 73,5% в тесте Chartography для анализа сложных графиков, 75,8% в Agents' Last Exam v1.1, достигла 56,3% в AutomationBench от Zapier и показала результат 16 843 доллара в бизнес-симуляции Vending-Bench 2. Кроме того, разработка лидирует в своем классе на Terminal-Bench Science с результатом 70,5%, RiemannBench с 84,0% и HLE-Diamond с 71,3%.