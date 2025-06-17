Google снизит емкость аккумулятора Pixel 6a из-за проблемы с перегревом

Компания Google сообщила о потенциальной проблеме с перегревом батареи в смартфонах Pixel 6a, что может привести к серьезным рискам, включая возможность возгорания. Пользователям рекомендуют проверить состояние своего устройства и подготовиться к обновлению программного обеспечения, которое уменьшит производительность батареи.

Первые несколько месяцев 2025 года отметились тревожными новостями о Pixel 6a. Зафиксировано по меньшей мере четыре случая возгорания устройства, первый из которых произошел в декабре 2024 года, а последний в июне этого года, рассказывает 24 Канал.

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Пользователи на Reddit опубликовали фото своих расплавленных телефонов, что наглядно демонстрирует последствия критического перегрева батареи.



Фото уничтоженных Pixel / Фото Android Authority

Сначала эти случаи казались единичными, но учитывая историю Google с проблемами батарей в Pixel 4a и Pixel 7a, возникли подозрения о системном недостатке. Эти опасения подтвердились после обнаружения нового предупреждения в бета-версии Android 16 QPR1 Beta 2.

В приложении настроек появилось предупреждение для владельцев Pixel 6a о "потенциальной проблеме с перегревом батареи". Сообщение отмечает, что после 375 циклов заряда емкость батареи и производительность зарядки будут уменьшены в качестве меры предосторожности, а после 400 циклов эти ограничения станут обязательными.

Реакция Google и рекомендации

Google рекомендует заменить батарею после появления предупреждения и посетить страницу поддержки, которая пока не активна. Компания уже подтвердила, что вскоре выпустит обязательное обновление программного обеспечения для определенного количества Pixel 6a, которое активирует функции управления батареей для уменьшения риска перегрева.

Это обновление снизит емкость и производительность зарядки после 400 циклов. В июле Google планирует связаться с пострадавшими пользователями, чтобы предоставить всю необходимую информацию для решения проблемы.

Владельцам Pixel 6a советуют проверить состояние батареи в настройках в разделе "Здоровье батареи". В случае появления предупреждения стоит как можно скорее заменить батарею или обновить устройство, ведь риск пожара представляет серьезную угрозу для безопасности.

Pixel и проблемы с батареей

Серия Pixel A от Google всегда считалась одной из лучших по соотношению цены и качества среди Android-смартфонов. Pixel 6a, выпущен в июле 2022 года, стал настоящим прорывом благодаря флагманскому процессору Tensor по средней цене. Однако, несмотря на то, что устройство получит программную поддержку до июля 2027 года, пользователям стоит задуматься о замене гаджета из-за выявленных проблем с батареей.

Ранее, как мы уже писали, подобные трудности уже возникали с Pixel 4a, где перегрев батареи заставил Google выпустить обновление, что ограничивало производительность устройства для уменьшения рисков. Тогда проблема была настолько серьезной, что компания предлагала бесплатную замену батареи или денежную компенсацию, а в Австралии даже был объявлен отзыв устройств из-за угрозы пожара и ожогов.