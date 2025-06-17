Перші кілька місяців 2025 року відзначилися тривожними новинами про Pixel 6a. Зафіксовано щонайменше чотири випадки займання пристрою, перший з яких стався у грудні 2024 року, а останній у червні цього року, розповідає 24 Канал.

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Користувачі на Reddit опублікували фото своїх розплавлених телефонів, що наочно демонструє наслідки критичного перегріву батареї.



Фото знищених Pixel / Фото Android Authority

Спочатку ці випадки здавалися поодинокими, але з огляду на історію Google із проблемами батарей у Pixel 4a та Pixel 7a, виникли підозри про системний недолік. Ці побоювання підтвердилися після виявлення нового попередження в бета-версії Android 16 QPR1 Beta 2.

У застосунку налаштувань з’явилося попередження для власників Pixel 6a про "потенційну проблему з перегрівом батареї". Повідомлення зазначає, що після 375 циклів заряду ємність батареї та продуктивність заряджання будуть зменшені як запобіжний захід, а після 400 циклів ці обмеження стануть обов’язковими.

Реакція Google та рекомендації

Google рекомендує замінити батарею після появи попередження та відвідати сторінку підтримки, яка поки що не активна. Компанія вже підтвердила, що незабаром випустить обов’язкове оновлення програмного забезпечення для певної кількості Pixel 6a, яке активує функції управління батареєю для зменшення ризику перегріву.

Це оновлення знизить ємність і продуктивність заряджання після 400 циклів. У липні Google планує зв’язатися з постраждалими користувачами, щоб надати всю необхідну інформацію для вирішення проблеми.

Власникам Pixel 6a радять перевірити стан батареї в налаштуваннях у розділі "Здоров’я батареї". У разі появи попередження варто якомога швидше замінити батарею або оновити пристрій, адже ризик пожежі становить серйозну загрозу для безпеки.

Pixel та проблеми з батареєю

Серія Pixel A від Google завжди вважалася однією з найкращих за співвідношенням ціни та якості серед Android-смартфонів. Pixel 6a, випущений у липні 2022 року, став справжнім проривом завдяки флагманському процесору Tensor за середньою ціною. Проте, попри те, що пристрій отримає програмну підтримку до липня 2027 року, користувачам варто задуматися про заміну гаджета через виявлені проблеми з батареєю.

Раніше, як ми вже писали, подібні труднощі вже виникали з Pixel 4a, де перегрів батареї змусив Google випустити оновлення, що обмежувало продуктивність пристрою для зменшення ризиків. Тоді проблема була настільки серйозною, що компанія пропонувала безкоштовну заміну батареї або грошову компенсацію, а в Австралії навіть було оголошено відкликання пристроїв через загрозу пожежі та опіків.