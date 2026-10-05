Искусственный интеллект "сломал" систему проверки кода

Автоматизированные заявки полностью перегрузили инженеров и специалистов по безопасности. Большинство из этих сообщений содержало вымышленные ошибки и так называемые галлюцинации нейросетей, что сделало невозможной качественную обработку настоящих багов. Из-за этого разработчики приостановили прием новых отчетов об уязвимостях продуктов еще с 1 октября 2026 года, пишет BleepingComputer.

Эта пауза связана со значительным ростом числа автоматизированных заявок, подавляющее большинство которых является недействительным,

– прокомментировали представители Google.

Специалисты отмечают, что решение касается только основного направления сообщений о продуктах. При этом компания продолжает принимать сообщения о цепочках поставок. Кроме того, исследователи в области безопасности могут отправлять исправления через программу Patch Rewards с выплатами до 15 тысяч долларов или сообщать об уязвимостях в облачных хранилищах через Cloud VRP.

Программу вознаграждений за открытый код Google запустила в августе 2022 года. Выплаты за обнаруженные баги составляли от 100 до 31 337 долларов. Всего с 2010 года корпорация направила на "белое" хакерство более 81,6 миллиона долларов. Только в 2025 году компания выплатила рекордные 17,1 миллиона долларов более чем 700 исследователям, что на 40 процентов превысило показатели 2024 года.

Но, судя по всему, программа не прекращена навсегда:

Топливо Средние цены в сети АЗС «Amic Energy» по состоянию на

Мы продолжим реформировать это направление и обязуемся предоставить обновленную информацию в первом квартале 2027 года,

– добавили специалисты команды Google Bug Hunters.

Несмотря на масштабные финансовые возможности, Google оказалась не первой организацией, страдающей от нейросетевого мусора. Ранее в январе разработчики популярной утилиты curl закрыли свою программу на платформе HackerOne из-за наплыва ИИ-отчетов. В сентябре компания Intel также отменила денежные вознаграждения за баги на платформе Intigriti. В Microsoft тоже заявили о росте нагрузки на инженеров из-за применения автоматизированных утилит поиска уязвимостей.

Ситуация показывает, что стремительное распространение генеративного искусственного интеллекта создало серьезную угрозу для всей индустрии кибербезопасности, вынуждая техногигантов полностью пересматривать правила сотрудничества с независимыми исследователями.