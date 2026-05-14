Android-смартфоны смогут переводить разговоры офлайн – Google уже работает над функцией
- Google Translate для Android готовит функцию офлайн-синхронного перевода речи, которая позволит переводить разговоры без интернета, загрузив языковые пакеты заранее.
- Google также работает над другими обновлениями, такими как интеграция искусственного интеллекта Gemini, улучшение безопасности Android 17, и новые функции для автомобилей с Android Auto.
Google приблизилась к еще одному важному этапу развития машинного перевода. В приложении Translate для Android заметили признаки функции, которая может изменить способ общения во время путешествий и работы без доступа к сети.
Как сообщает Android Authority, в версии 10.17.48.914427315.6 приложения Google Translate для Android обнаружили признаки подготовки к запуску офлайн-синхронного перевода речи.
Как именно это будет работать?
Говорится о функции Live Translate – режим перевода живых разговоров в реальном времени. Именно такой формат много лет ассоциировался с научной фантастикой – от "универсального переводчика" в Star Trek до вавилонской рыбки из Путеводителя по Галактике.
Современные технологии уже приблизились к этой концепции, а развитие моделей искусственного интеллекта, в частности Gemini, заметно улучшило качество и скорость перевода.
Однако в нынешнем виде Live Translate имеет важное ограничение – функция не работает без подключения к интернету. Если пользователь попытается запустить голосовой перевод офлайн, приложение сообщит о необходимости сетевого соединения.
Ситуация может измениться в одном из будущих обновлений. Android Authority удалось активировать скрытые элементы интерфейса, которые демонстрируют подготовку к офлайн-режиму Live Translate. Причем речь уже не только об отдельных строках кода – журналисты увидели почти готовый onboarding-экран, который знакомит пользователя с новой возможностью.
Это подтвердили также Phandroid. Судя по имеющейся информации, для работы функции нужно будет заранее загрузить языковые пакеты на смартфон. Подобный механизм уже используется для офлайн-перевода текста и изображений в Google Translate.
Новый интерфейс также показывает, что приложение сможет отдельно обозначать языки с поддержкой офлайн Live Translate.
На старте поддержка, вероятно, будет охватывать:
- английский,
- французский,
- немецкий,
- испанский,
- итальянский,
- португальский языки.
Это основные языки романо-германской группы, которые Google традиционно добавляет к новым функциям первыми.
Почему это важная функция?
Для путешественников и пользователей в регионах со слабой связью такая возможность может стать очень важной. Офлайн-перевод живых разговоров позволит общаться без зависимости от роуминга, Wi-Fi или мобильного интернета.
Кроме этого, Google тестирует и мелкие изменения интерфейса Translate для Android. Кнопки вставки текста, рукописного ввода и голосовой записи компания перемещает в одну нижнюю панель для более быстрого доступа.
Впрочем, пока функция находится на этапе разработки. Android Authority отмечает, что информацию получили благодаря APK teardown – анализа кода приложения. Такие находки часто позволяют заранее узнать о будущих возможностях сервисов, но Google может изменить функцию или вообще отказаться от ее публичного запуска.
Какие еще новые возможности готовит Google для Android?
Кроме офлайн-перевода голоса в Google Translate, компания Google готовит для Android еще ряд крупных обновлений, значительная часть которых связана с искусственным интеллектом Gemini и новыми функциями Android 17. Многие из них компания уже частично показала во время Android Show 2026 и накануне конференции Google I/O.
Одним из главных направлений станет превращение Gemini в полноценного "AI-агента". Как пишет Android Central, Google работает над системой, которая сможет взаимодействовать сразу с несколькими приложениями и выполнять сложные действия за пользователя. Например, ИИ сможет самостоятельно оформить доставку продуктов из списка покупок, забронировать тренировку или создать виджет под конкретные потребности владельца смартфона.
Еще одна заметная новинка – Контекстные предложения (Contextual Suggestions). Это система персональных подсказок, которая будет анализировать поведение пользователя и предлагать действия в зависимости от ситуации. Android сможет автоматически рекомендовать включить спортивную трансляцию на телевизоре, предложить нужный плейлист в спортзале или напомнить о регулярных событиях.
При этом Google отмечает, что часть обработки данных будет выполняться непосредственно на устройстве.
В компании также работают над новыми функциями безопасности. Среди них – улучшенное выявление мошеннических звонков, проверка банковских приложений во время подозрительных вызовов, дополнительная защита потерянных смартфонов через биометрию и расширенное сканирование APK-файлов на наличие вредоносного программного обеспечения.
Android 17 может получить и ряд более мелких, но полезных функций. Среди них Tech Republic называет встроенную блокировку отдельных приложений без необходимости прятать их в Private Space, новый жест двойного прикосновения для выключения экрана, а также Motion Assist – режим уменьшения симптомов укачивания во время пользования смартфоном в транспорте.
Google также продолжает обновлять дизайн Android. После запуска Material 3 Expressive система получит еще больше эффектов размытия, новые анимированные 3D-эмодзи и расширенные возможности персонализации интерфейса, пишет Wired.
Отдельный фокус компании – автомобили и Android Auto. По сообщению Car and Drive, Google уже тестирует полноэкранный режим для нестандартных дисплеев в современных авто, поддержку видеосервисов в салоне и более глубокую интеграцию Gemini с автомобильными системами. ИИ сможет отвечать на вопросы о состоянии машины, маршрут или помогать с навигацией.