Как сообщает Android Authority, в версии 10.17.48.914427315.6 приложения Google Translate для Android обнаружили признаки подготовки к запуску офлайн-синхронного перевода речи.

Как именно это будет работать?

Говорится о функции Live Translate – режим перевода живых разговоров в реальном времени. Именно такой формат много лет ассоциировался с научной фантастикой – от "универсального переводчика" в Star Trek до вавилонской рыбки из Путеводителя по Галактике.

Современные технологии уже приблизились к этой концепции, а развитие моделей искусственного интеллекта, в частности Gemini, заметно улучшило качество и скорость перевода.

Однако в нынешнем виде Live Translate имеет важное ограничение – функция не работает без подключения к интернету. Если пользователь попытается запустить голосовой перевод офлайн, приложение сообщит о необходимости сетевого соединения.

Ситуация может измениться в одном из будущих обновлений. Android Authority удалось активировать скрытые элементы интерфейса, которые демонстрируют подготовку к офлайн-режиму Live Translate. Причем речь уже не только об отдельных строках кода – журналисты увидели почти готовый onboarding-экран, который знакомит пользователя с новой возможностью.

Это подтвердили также Phandroid. Судя по имеющейся информации, для работы функции нужно будет заранее загрузить языковые пакеты на смартфон. Подобный механизм уже используется для офлайн-перевода текста и изображений в Google Translate.

Новый интерфейс также показывает, что приложение сможет отдельно обозначать языки с поддержкой офлайн Live Translate.

Live Translate будет переводить оффлайн, если предварительно загрузить языковой пакет / Фото Android Authority

На старте поддержка, вероятно, будет охватывать:

английский,

французский,

немецкий,

испанский,

итальянский,

португальский языки.

Это основные языки романо-германской группы, которые Google традиционно добавляет к новым функциям первыми.

Почему это важная функция?

Для путешественников и пользователей в регионах со слабой связью такая возможность может стать очень важной. Офлайн-перевод живых разговоров позволит общаться без зависимости от роуминга, Wi-Fi или мобильного интернета.

Кроме этого, Google тестирует и мелкие изменения интерфейса Translate для Android. Кнопки вставки текста, рукописного ввода и голосовой записи компания перемещает в одну нижнюю панель для более быстрого доступа.

Впрочем, пока функция находится на этапе разработки. Android Authority отмечает, что информацию получили благодаря APK teardown – анализа кода приложения. Такие находки часто позволяют заранее узнать о будущих возможностях сервисов, но Google может изменить функцию или вообще отказаться от ее публичного запуска.

Какие еще новые возможности готовит Google для Android?

Кроме офлайн-перевода голоса в Google Translate, компания Google готовит для Android еще ряд крупных обновлений, значительная часть которых связана с искусственным интеллектом Gemini и новыми функциями Android 17. Многие из них компания уже частично показала во время Android Show 2026 и накануне конференции Google I/O.

Одним из главных направлений станет превращение Gemini в полноценного "AI-агента". Как пишет Android Central, Google работает над системой, которая сможет взаимодействовать сразу с несколькими приложениями и выполнять сложные действия за пользователя. Например, ИИ сможет самостоятельно оформить доставку продуктов из списка покупок, забронировать тренировку или создать виджет под конкретные потребности владельца смартфона.

Еще одна заметная новинка – Контекстные предложения (Contextual Suggestions). Это система персональных подсказок, которая будет анализировать поведение пользователя и предлагать действия в зависимости от ситуации. Android сможет автоматически рекомендовать включить спортивную трансляцию на телевизоре, предложить нужный плейлист в спортзале или напомнить о регулярных событиях.

При этом Google отмечает, что часть обработки данных будет выполняться непосредственно на устройстве.

В компании также работают над новыми функциями безопасности. Среди них – улучшенное выявление мошеннических звонков, проверка банковских приложений во время подозрительных вызовов, дополнительная защита потерянных смартфонов через биометрию и расширенное сканирование APK-файлов на наличие вредоносного программного обеспечения.

Android 17 может получить и ряд более мелких, но полезных функций. Среди них Tech Republic называет встроенную блокировку отдельных приложений без необходимости прятать их в Private Space, новый жест двойного прикосновения для выключения экрана, а также Motion Assist – режим уменьшения симптомов укачивания во время пользования смартфоном в транспорте.

Google также продолжает обновлять дизайн Android. После запуска Material 3 Expressive система получит еще больше эффектов размытия, новые анимированные 3D-эмодзи и расширенные возможности персонализации интерфейса, пишет Wired.

Отдельный фокус компании – автомобили и Android Auto. По сообщению Car and Drive, Google уже тестирует полноэкранный режим для нестандартных дисплеев в современных авто, поддержку видеосервисов в салоне и более глубокую интеграцию Gemini с автомобильными системами. ИИ сможет отвечать на вопросы о состоянии машины, маршрут или помогать с навигацией.