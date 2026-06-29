Теперь вас будет преследовать не только сова: Google Translate отнимет у Duolingo ключевую функцию

Google Translate активно превращается из простого словаря в полноценную платформу для изучения языков. Разработчики готовят обновление, в котором используется один из самых успешных механизмов удержания пользователей. Теперь следить за прогрессом в обучении станет значительно проще прямо с главного экрана смартфона.

Что готовит Google Translate?

Компания Google продолжает расширять функционал своего переводчика, постепенно превращая его в серьезного конкурента специализированным языковым сервисам. В ходе детального анализа кода последней версии приложения для Android специалисты обнаружили работу над новой функцией, получившей название Practice streak ("Серия тренировок"). Этот инструмент призван помочь пользователям поддерживать ежедневную привычку изучения иностранных языков, предлагая наглядный контроль за достижениями. Об этом сообщает издание Android Authority.

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В настоящее время в Google Translate уже есть режим практики, который компания представила в прошлом году. Это инструмент на базе искусственного интеллекта, помогающий совершенствовать навыки говорения и аудирования с помощью реалистичных диалогов. Он работает как бесплатный репетитор, встроенный непосредственно в интерфейс переводчика.

Основная ценность этого режима заключается в возможности отслеживать так называемые "серии" или "страйки" — количество дней подряд, в течение которых пользователь выполнил хотя бы одно учебное упражнение. Такая геймификация процесса уже давно доказала свою эффективность в приложении Duolingo, где пользователи годами поддерживают высокий темп обучения.

Встречайте новый виджет

Главная проблема современных мобильных приложений заключается в том, что уведомления о необходимости занятий легко пропустить или случайно удалить вместе с десятками других сообщений. Именно поэтому Google решил перенести индикатор прогресса непосредственно на рабочий стол смартфона. Новый виджет будет отображать текущее количество дней вашей серии занятий в режиме реального времени. Это обеспечит постоянное визуальное напоминание, которое невозможно просто смахнуть в сторону.

Одной из ключевых особенностей виджета является его интерактивность. Всего одно прикосновение к нему позволит мгновенно открыть режим практики в Google Translate, что значительно сокращает путь пользователя до начала урока. По предварительным данным, размер виджета можно будет изменять, хотя на этапе тестирования он выглядит слишком лаконичным из-за небольшого количества отображаемой информации.

Виджет на главном экране будет постоянно держать ваш прогресс в Google Translate перед глазами и служить постоянным напоминанием о необходимости вернуться к практике,

– пишет журналист Android Authority Адамья Шарма, который уже опробовал эту функцию.

Несмотря на то, что идея не является абсолютно новой, поскольку Duolingo уже давно использует аналогичные виджеты для Android, шаг Google свидетельствует о серьёзных намерениях компании закрепиться на рынке онлайн-образования, в частности изучения языков. Компания отходит от модели чисто утилитарного инструмента для быстрого перевода фраз в отпуске и предлагает пользователям комплексное решение для глубокого изучения языка.

Стоит отметить, что на данный момент функция находится на стадии разработки. Анализ APK-файлов позволяет предсказать появление новых возможностей, однако разработчики иногда отказываются от определенных функций ещё до официального релиза, если они не оправдывают ожиданий.

Если же Google решит довести дело до конца, пользователи получат мощный и, что важно, бесплатный инструмент, интегрированный в систему Android, который сможет существенно потеснить платных конкурентов.