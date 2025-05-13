Google впервые за 10 лет обновляет дизайн своей главной иконки впервые за 10 лет
- Google обновляет дизайн иконки "G" впервые за 10 лет, заменяя четкие цветные блоки на мягкие градиенты.
- Новая иконка уже появилась в приложениях на Android и iOS, но неизвестно, изменятся ли иконки других приложений.
Впервые за десятилетие Google обновляет культовую иконку "G", которая используется во многих продуктах компании. Новый дизайн внедряет мягкие градиенты вместо четких цветных блоков. Он уже начал появляться в приложениях на Android и iOS.
Новый логотип
Последний раз изменение главной иконки состоялось 1 сентября 2015 года, когда Google представил новый логотип со шрифтом без засечек под названием Product Sans. Тогда же появилась и хорошо узнаваемая круглая иконка "G", составленная из четырех четких цветных сегментов: синего, красного, желтого и зеленого, сообщает 24 Канал со ссылкой на 9to5Google.
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Этот дизайн сопровождал Google на протяжении целого десятилетия, но теперь компания начала внедрять его обновленную версию. И хоть на первый взгляд новая иконка кажется очень похожей на предыдущую, главная отличие заключается в использовании градиентов вместо четких цветных границ. Теперь красный цвет плавно переходит в желтый, желтый – в зеленый, а зеленый – в синий. Визуально это выглядит ярче, мягче и современнее.
Сравнение старого и нового логотипа Google / Скриншот 24 Канала
На данный момент неизвестно, изменит ли компания иконки других своих приложений, поскольку никаких комментариев она еще не давала по этому поводу. Все ее сервисы также имеют дизайн с четкими границами, где один цвет резко переходит в другой. Поэтому вполне вероятно, что в ближайшее время нас ждет редизайн таких продуктов, как Google Карты, Диск или Chrome. Скорее всего, детали раскроют на конференции Google I/O 2025, где будут говорить о новинках в сфере программного обеспечения.
Такое обновление происходит на фоне новостей о том, что Microsoft также рассматривает варианты редизайна своих иконок, двигаясь в сторону трехмерного стиля. Google, в свою очередь, интегрирует новую стилистику не только в логотипы, но и в новые функции на основе искусственного интеллекта – например, в ярлык режима ИИ, который компания постепенно интегрирует в Поиске.
- Новая версия "G" уже замечена в приложении Google Search на iOS после недавнего обновления.
- Она также появилась на Android в бета-версии приложения Google 16.18 (beta). Когда изменение поступит для всех, не сообщается.