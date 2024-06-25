Google анонсировал новые функции Gemini для учеников, студентов и преподавателей

На образовательной конференции ISTE 2024 компания Google анонсировала ряд функций, среди которых и новые возможности Gemini. Они будут доступны ученикам в более чем 100 странах мира, которые используют учетные записи Workspace for Education.

Что это будет

Отмечается, что Gemini будет прежде всего интегрировано в Google Classroom в виде отдельных функций. Одной из них станет помощь учителям в планировании уроков и контента, а также возможность назначать контент на основе индивидуальных потребностей и формировать вопросы, предложенные искусственным интеллектом на основе определенных параметров, в том числе и вопросы по тому или иному контенту, который просмотрел ребенок.

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В ближайшие месяцы ученики подросткового возраста также смогут общаться в чате с Gemini, используя свои школьные аккаунты. По умолчанию чат-бот будет выключен, но его можно будет вызвать в любой момент с помощью школьного администратора.

Функция Read Along, которая была запущена еще в 2022 году в виде отдельного сайта с функцией распознавания речи, получает улучшения с помощью ИИ и поможет младшим школьникам практиковать навыки чтения с поддержкой в реальном времени. Преподаватели могут назначать задания по чтению для отдельных учеников на основе различных показателей, в том числе уровня знаний или фонетических навыков. В базе можно будет найти более 800 книг для практики чтения. Преподаватели также могут просматривать информацию о точности, скорость и понимание чтения.

Будущие функции искусственного интеллекта также позволят учителям "создавать персонализированные истории, приспособленные к конкретным потребностям учащихся". Пока нет конкретики по этой функции, но, вероятно, она позволит попросить ИИ создать новый текст для чтения, который будет соответствовать возможностям ребенка – уровню сложности, размера, включать использование определенных слов или языковых правил и прочее.

Read Along в Google Classroom будет доступна во всем мире сначала на английском языке, а впоследствии появятся и другие языки.

Google Vids – приложение для создания видео на основе искусственного интеллекта – также будет доступен в рамках Google Workspace для Education Plus, но отмечается, что он не будет иметь функций ИИ. Причины не объясняют, как и то, какой может быть польза с ИИ-сервиса без ИИ. Вероятно, компания оставит только функции ручного редактирования роликов для создания записей уроков, например.

Обучающая программа Be Internet Awesome. Google в партнерстве с экспертами разработал новое пособие по медиаграмотности, чтобы помочь учителям научить учеников навыков, необходимых для безопасной и ответственной навигации в интернете в мире, где царит искусственный интеллект.

Google отмечает, что Gemini будет бесплатным для подростков, а все их диалоги и взаимодействия с ИИ не будут использованы для дальнейшего обучения искусственного интеллекта.