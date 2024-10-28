Google разрабатывает искусственный интеллект под названием "Джарвис"

На майской конференции Google I/O нам показали два примера ИИ-агентов, которые работают на основе языковой модели Gemini. Судя по новому отчету, компания планирует рассказать больше о системе, которая работает в браузере Chrome. Самой интересной частью этого раскрытия является название, которое заставит вас окунуться в ностальгию.

Детали

Project Jarvis может быть готов для предварительного просмотра уже в декабре, сообщает The Information. Работать он будет только в браузерах, таких как Chrome, помогая в выполнении различных задач, которые вы могли бы делегировать искусственному интеллекту – поиск информации, покупки, бронирование авиабилетов, генерирование текста в текстовых полях, умная работа с открытыми вкладками и прочее.

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Для того чтобы работать корректно с командами человека, ИИ будет делать скриншоты того, что происходит на экране компьютера, а затем интерпретировать то, что на них изображено. Таким образом он сможет понимать, как выполнить какие-то действия, например, нажать на кнопку или ввести текст в текстовое поле.

Эта система ориентирована на потребителя, а не на бизнес. Статья не уточняет, будет ли версия "Джарвиса" для смартфонов и планшетов.

Сейчас, как сообщается, функция работает "относительно медленно, потому что модели нужно подумать несколько секунд, прежде чем выполнить каждое действие". Учитывая этот факт, можно сделать вывод, что анализ происходит не на устройстве, а на серверах компании, то есть нуждается в облаке для своей работы. Это безусловно вызовет недовольство и претензии некоторых пользователей относительно конфиденциальности.

Когда именно Jarvis сможет поступить для широкого круга пользователей, не сообщают, но произойдет это, вероятнее всего, уже в следующем году, если декабрьское тестирование пройдет хорошо.