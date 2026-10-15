Владельцы Gemini AI Plus лишатся доступа к одной из ключевых функций подписки

Компания Google разослала пользователям тарифа Gemini AI Plus официальные уведомления об ухудшении условий подписки. Уже с 13 ноября 2026 года из этого тарифа полностью уберут доступ к умной модели Pro, оставив только базовые версии Flash.

Когда исчезнет Pro

Корпорация Google начала рассылать электронные письма подписчикам базового тарифного плана AI Plus. Как сообщило издание 9to5Google, начиная с 13 ноября 2026 года, этот тарифный план лишится доступа к передовым моделям линейки Pro. После вступления изменений в силу пользователям останутся только две упрощенные модели – Flash-Lite и обычная Flash.

В сообщении разработчики уточнили правила сохранения диалогов и условия работы поисковых инструментов:

Начиная с 13 ноября 2026 года, возможность выбирать модели Pro как в приложении Gemini, так и в ИИ-режиме в поиске Google будет доступна только подписчикам Google AI Pro и выше. У вас по-прежнему будет доступ к нашим новейшим моделям Flash-Lite и Flash, созданным для скорости и интеллекта. Ваши предыдущие чаты с использованием модели Pro можно продолжить с помощью другой модели,

– прокомментировала команда Google One.

Разрыв между тарифами: запуск флагмана Gemini 4 Argon

Эти изменения стали логическим продолжением масштабной реформы новых правил Gemini, которую компания анонсировала в начале месяца. Тогда разработчики объявили о выходе новой мощной нейросети Gemini 4 Argon, предназначенной для выполнения сложных вычислительных задач. Впрочем, новинку сразу же сделали доступной исключительно для дорогих подписок AI Pro стоимостью 19,99 доллара в месяц и AI Ultra.

Тарифный план AI Plus за 4,99 доллара в месяц долгое время считался выгодным предложением для тех, кто стремился работать с более умными системами без переплаты за лишние функции. Помимо доступа к искусственному интеллекту, план предоставляет дополнительное облачное хранилище Google Workspace и другие цифровые бонусы. Однако теперь разрыв между базовым и профессиональным тарифами существенно увеличился, а базовый бесплатный уровень оставляет широкой аудитории лишь скромные возможности Flash-Lite.

Новая система лимитов и контекст рынка

Параллельно техногигант ввел систему расчета использования квот, в которой израсходованные ресурсы учитываются в зависимости от сложности запросов, длины текста и глубины обработки данных. Новые ограничения обновляются каждые 5 часов и подчиняются недельному лимиту. Подписка AI Plus предоставляет лишь двойной запас вычислений по сравнению с бесплатным тарифом, тогда как AI Pro увеличивает его в 4 раза, а AI Ultra – от 5 до 20 раз. Кроме того, пользователи более дорогих тарифов получили доступ к функции Deep Think для параллельного рассуждения, которую ранее предлагали только за 99,99 и 199,99 доллара в месяц.

Политика Google заметно контрастирует с действиями главного конкурента – OpenAI. Разработчики ChatGPT недавно отменили лимиты на количество текстовых запросов для владельцев бесплатных аккаунтов благодаря базовой модели GPT-5.6 Luna, хотя и сохранили ограничения на мультимедийные задачи и интегрировали рекламные блоки. В свою очередь, Google ограничивает возможности более дешевых подписок, стимулируя пользователей переходить на более дорогие пакеты услуг.