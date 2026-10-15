Коли зникне Pro

Корпорація Google почала розсилати електронні листи передплатникам базового тарифного плану AI Plus. Як повідомило видання 9to5Google, починаючи з 13 листопада 2026 року, цей тарифний план втратить доступ до передових моделей лінійки Pro. Після набрання чинності змінами користувачам залишать лише дві спрощені моделі – Flash-Lite та звичайну Flash.

У повідомленні розробники уточнили правила збереження діалогів та умови роботи пошукових інструментів:

Починаючи з 13 листопада 2026 року, можливість обирати моделі Pro як у додатку Gemini, так і в ШІ-режимі в пошуку Google буде доступною лише для передплатників Google AI Pro та вище. Ви все ще матимете доступ до наших найновіших моделей Flash-Lite та Flash, створених для швидкості й інтелекту. Ваші попередні чати з використанням моделі Pro можна продовжити за допомогою іншої моделі,

– прокоментувала команда Google One.

Прірва між тарифами: запуск флагмана Gemini 4 Argon

Ці корективи стали логічним продовженням масштабної реформи нових правил Gemini, яку компанія анонсувала на початку місяця. Тоді розробники оголосили про вихід нової потужної нейромережі Gemini 4 Argon, призначеної для виконання складних обчислювальних завдань. Втім, новинку одразу закріпили виключно за дорогими підписками AI Pro вартістю 19,99 долара на місяць та AI Ultra.

Тарифний план AI Plus за 4,99 долара на місяць довгий час вважали вигідною пропозицією для тих, хто прагнув працювати з розумнішими системами без переплат за надлишкові функції. Окрім доступу до штучного інтелекту, план надає додаткове хмарне сховище Google Workspace та інші цифрові бонуси. Проте тепер дистанція між початковим і професійним тарифами суттєво зросла, а базовий безкоштовний рівень залишає широкому загалу лише скромні можливості Flash-Lite.

Пальне Середні ціни в мережі АЗС «Amic Energy» станом на

Нова система лімітів та контекст ринку

Паралельно техногігант запровадив обчислювальну систему використання квот, де витрачені ресурси обраховуються залежно від складності запитів, довжини тексту й глибини обробки даних. Нові обмеження оновлюються у 5-годинному вікні та підпорядковуються тижневому ліміту. Підписка AI Plus надає лише подвійний запас обчислень порівняно з безкоштовним рівнем, тоді як AI Pro збільшує його в 4 рази, а AI Ultra – від 5 до 20 разів. Окрім того, користувачі дорожчих тарифів отримали доступ до функції Deep Think для паралельного міркування, яку раніше пропонували лише за 99,99 та 199,99 долара на місяць.

Політика Google помітно контрастує з діями головного суперника – OpenAI. Творці ChatGPT нещодавно скасували ліміти на кількість текстових запитів для власників безкоштовних облікових записів завдяки базовій моделі GPT-5.6 Luna, хоча й зберегли обмеження на мультимедійні завдання та інтегрували рекламні блоки. Натомість Google обмежує можливості дешевших підписок, стимулюючи користувачів переходити на дорожчі пакети послуг.