Епоха безплатного ШІ закінчується

Нові правила наберуть чинності вже 9 жовтня 2026 року, перш за все, для всіх, хто користується сервісом без підписки. Головною зміною стане повна втрата доступу до моделей Flash та Pro, пише Google у своєму блозі.

Відтепер базові користувачі зможуть застосовувати лише полегшену версію Flash-Lite, можливості якої, м'яко кажучи, не вражають принаймні у наших власних випробуваннях. Розробники також надіслали спеціальні сповіщення електронною поштою власникам платних пакетів із деталізацією графіка впровадження нових правил.

Що змінилося для передплатників платних тарифів

Зміни торкнулися й користувачів із базовою підпискою AI Plus за 4,99 долара на місяць. Вони втратили можливість використовувати потужну модель Pro і відтепер мають доступ тільки до варіантів Flash-Lite та Flash.

Водночас тарифні плани AI Pro за 19,99 долара на місяць та AI Ultra зберегли доступ до всіх трьох типів моделей. Крім того, для передплатників AI Pro розробники відкрили функцію Deep Think, яка забезпечує максимально глибоке паралельне міркування для розв'язання складних завдань. Раніше цей інструмент пропонували лише у найдорожчих пакетах за 99,99 та 199,99 долара на місяць.

Оновлена система розрахунку лімітів та рівні мислення

Розробники перевели сервіс на нову обчислювальну систему використання, де ліміти оновлюються кожні 5 годин до досягнення тижневої межі. Точний розрахунок витрат залежить від складності запиту, довжини діалогу та задіяних функцій.

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Користувачі без передплати мають стандартний рівень обмежень, тоді як підписка AI Plus дає подвійний запас обчислень. План AI Pro збільшує цей ліміт у 4 рази, а AI Ultra перевищує його у 5 – 20 разів.

Починаючи з жовтня, розробники також запровадили три рівні складності для відповідей: низький, середній та високий. Підвищена точність дозволяє якісніше виконувати завдання, але швидше вичерпує виділений ліміт обчислень.

Попри жорсткіші рамки, розробники готують до запуску наступне покоління розумних моделей Gemini 4 Argon, яке спочатку стане доступним для передплатників тарифу AI Ultra.

Усі підуть до ChatGPT

Усе це різко контрастує з підходом, який не так давно обрала OpenAI. Вона навпаки змінила умови використання ChatGPT для всіх власників безкоштовних акаунтів в бік збільшення можливостей, а не зменшення. Відтепер користувачі мають змогу надсилати необмежену кількість текстових повідомлень без підписки. Проте для багатьох інших функцій розробники все ж залишили суворі ліміти.

Коли вийшла базова модель GPT-5.6 Luna, вона прийшла на зміну GPT-5.5 Instant. Розробники створили її для швидкого виконання щоденних завдань. Для складніших запитів у сервісі з'явилася кнопка Think, яка змушує штучний інтелект витрачати більше часу на міркування.

Користувачам також залишили пошук в інтернеті, створення зображень і завантаження файлів та фото в особисту бібліотеку обсягом до 500 мегабайтів. Голосовий режим працює на спрощеній моделі Live-1 mini, а інструменти Codex та Work мають власні обмеження через десктопний застосунок.

Де діють ліміти і як їх перевірити

Попри скасування обмежень на текстовий чат, розробники зберегли ліміти на завантаження файлів, створення зображень, Deep Research, голосовий режим та інструменти для програмування. Також для безкоштовних профілів зменшили обсяг пам'яті та контекстне вікно. Замість рухомого 5-годинного вікна підрахунку запитів у липні 2026 року запровадили єдине тижневе обмеження, яке можна перевірити в налаштуваннях у розділі використання.

Поява реклами та платні передплати

У безкоштовній версії сервісу з'явилися рекламні оголошення під відповідями чат-бота, окрім тем про здоров'я та ментальний стан. Спонсорські блоки показують і в тарифі Go за 8 доларів на місяць.

Для ширших можливостей компанія пропонує передплати Plus за 20 доларів та Pro за 120 доларів на місяць із моделлю GPT-5.6 Sol. За замовчуванням OpenAI використовує дані безкоштовних акаунтів для навчання наступних версій штучного інтелекту, проте цю опцію дозволяють вимкнути в налаштуваннях приватності.