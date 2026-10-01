Революція у тривалому мисленні

Головною технологічною зміною у Gemini 4 Argon стало колосальне розширення ліміту вихідних токенів. Розробники збільшили цей показник одразу з 64 тисяч до 1 мільйона токенів. Це дає штучному інтелекту можливість будувати довгі ланцюжки міркувань і виконувати масштабні завдання без необхідності розбивати процес на окремі сесії, пише Google у своєму блозі.

Нова модель стала відповіддю на нещодавні релізи конкурентів. Раніше Google зіткнулася з певними труднощами через скасування моделі Gemini 3.5 Pro, що дозволило суперникам вирватися вперед. Проте реліз Gemini 4 Argon покликаний повністю змінити розстановку сил на ринку.

Новинка орієнтована на складні робочі процеси у сфері розробки програмного забезпечення, корпоративної аналітики та захисту цифрової інфраструктури.

Створена для забезпечення глибоких міркувань у межах складних і тривалих робочих процесів, Argon фундаментально змінює те, як ми працюємо та створюємо продукти в Google,

– прокоментували в компанії.

Перемога над конкурентами у бенчмарках

Під час тестування Gemini 4 Argon продемонструвала результати, що вражають, перевершивши ключові моделі суперників, зокрема найновішу GPT-6 Astra від OpenAI та Claude Opus 5.5 від Anthropic.

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У бенчмарку DeepSWE v1.1, який перевіряє здатність штучного інтелекту вирішувати довгострокові інженерні завдання, новинка від Google здобула 77,9% балів. Для порівняння, Claude Opus 5.5 набрала 74,2%, а GPT-6 Astra досягла показника у 74,1%.



Результати тестування Gemini 4 Argon / Зображення Google

Окрім програмування, модель показала найкращі результати у випробуванні AutomationBench від компанії Zapier із результатом 51,3% балів, а також вирвалася в лідери на тесті LVBench з аналізу довгих відеофайлів, де здобула 91,7%.

Оцінки незалежного індексу Vals також підтверджують перевагу Gemini 4 Argon у фінансових, юридичних та податкових дослідженнях.

Успіхи в кібербезпеці та внутрішньому використанні

Особливу увагу фахівці приділили автономній кібербезпеці. Нова модель здатна самостійно виявляти, перевіряти та виправляти критичні вразливості в програмному коді. У спеціалізованому тесті CWE-bench v1 розробка досягла найвищого результату.

На тесті CWE-bench v1, який оцінює здатність моделі усувати вразливості системи безпеки, Argon ділить перше місце з найвищим результатом 68%,

– підсумували розробники Google.

Усередині самої корпорації Google тисячі співробітників вже активно застосовують Argon у щоденній роботі. Наприклад, спеціальні агенти на базі цієї моделі проаналізували системні дані центрів обробки даних і оптимізували використання пам'яті. Це вже звільнило понад 300 терабайтів оперативної пам'яті, а загальна економія в перспективі сягне від 500 терабайтів до 1 петабайта.

Крім того, штучний інтелект задіяли у переписуванні масштабних баз коду з мов C та C++ на більш безпечну мову Rust. У проєкті відеодекодера libgav1 інженери довірили алгоритмам переробити 32 тисячі рядків коду. У результаті оновлений декодер працює у 2,7 раза швидше за попередні версії, забезпечуючи абсолютну безпеку пам'яті.

Агресивна цінова політика та доступність

Попри високу потужність моделі, Google вирішила встановити суттєві знижки на її використання для розробників:

На початковому етапі вартість становитиме 2 долари за 1 мільйон вхідних токенів та 10 доларів за 1 мільйон вихідних токенів. При цьому кешовані вхідні токени отримають знижку в 95%.

Після завершення промоперіоду ціна зросте до 4 доларів та 20 доларів відповідно. Така стратегія покликана привабити девелоперів з інших платформ.

Зараз розгортання Gemini 4 Argon відбувається поетапно. Першими доступ отримали спеціалісти з кіберзахисту через ініціативу Fairwind Program. Найближчим часом скористатися моделлю зможуть передплатники тарифу Google AI Ultra та платні користувачі API, а згодом новинка стане доступною для всіх корпоративних клієнтів і звичайних користувачів.