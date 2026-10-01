Революция в длительном мышлении

Главным технологическим изменением в Gemini 4 Argon стало колоссальное увеличение лимита выходных токенов. Разработчики увеличили этот показатель сразу с 64 тысяч до 1 миллиона токенов. Это дает искусственному интеллекту возможность строить длинные цепочки рассуждений и выполнять масштабные задачи без необходимости разбивать процесс на отдельные сессии, пишет Google в своем блоге.

Новая модель стала ответом на недавние релизы конкурентов. Ранее Google столкнулась с определенными трудностями из-за отмены модели Gemini 3.5 Pro, что позволило соперникам вырваться вперед. Однако релиз Gemini 4 Argon призван полностью изменить расстановку сил на рынке.

Новинка ориентирована на сложные рабочие процессы в сфере разработки программного обеспечения, корпоративной аналитики и защиты цифровой инфраструктуры.

Созданная для обеспечения глубокого анализа в рамках сложных и длительных рабочих процессов, Argon коренным образом меняет то, как мы работаем и создаем продукты в Google,

– прокомментировали в компании.

Победа над конкурентами в бенчмарках

В ходе тестирования Gemini 4 Argon продемонстрировала впечатляющие результаты, превзойдя ключевые модели конкурентов, в частности новейшую GPT-6 Astra от OpenAI и Claude Opus 5.5 от Anthropic.

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В бенчмарке DeepSWE v1.1, который проверяет способность искусственного интеллекта решать долгосрочные инженерные задачи, новинка от Google набрала 77,9% баллов. Для сравнения: Claude Opus 5.5 набрала 74,2%, а GPT-6 Astra достигла показателя в 74,1%.



Результаты тестирования Gemini 4 Argon / Изображение Google

Помимо программирования, модель показала лучшие результаты в тесте AutomationBench от компании Zapier с результатом 51,3% баллов, а также вышла в лидеры в тесте LVBench по анализу длинных видеофайлов, где набрала 91,7%.

Оценки независимого индекса Vals также подтверждают преимущество Gemini 4 Argon в финансовых, юридических и налоговых исследованиях.

Успехи в кибербезопасности и внутреннем использовании

Особое внимание специалисты уделили автономной кибербезопасности. Новая модель способна самостоятельно выявлять, проверять и исправлять критические уязвимости в программном коде. В специализированном тесте CWE-bench v1 разработка достигла наивысшего результата.

В тесте CWE-bench v1, который оценивает способность модели устранять уязвимости системы безопасности, Argon делит первое место с наивысшим результатом 68%,

– подытожили разработчики Google.

Внутри самой корпорации Google тысячи сотрудников уже активно используют Argon в повседневной работе. Например, специальные агенты на базе этой модели проанализировали системные данные центров обработки данных и оптимизировали использование памяти. Это уже освободило более 300 терабайт оперативной памяти, а общая экономия в перспективе достигнет от 500 терабайт до 1 петабайта.

Кроме того, искусственный интеллект задействовали при переписывании масштабных кодовых баз с языков C и C++ на более безопасный язык Rust. В проекте видеодекодера libgav1 инженеры доверили алгоритмам переработку 32 тысяч строк кода. В результате обновленный декодер работает в 2,7 раза быстрее предыдущих версий, обеспечивая абсолютную безопасность памяти.

Агрессивная ценовая политика и доступность

Несмотря на высокую мощность модели, Google решила установить существенные скидки на ее использование для разработчиков:

На начальном этапе стоимость составит 2 доллара за 1 миллион входных токенов и 10 долларов за 1 миллион выходных токенов. При этом кэшированные входные токены получат скидку в 95%.

По окончании промопериода цена вырастет до 4 долларов и 20 долларов соответственно. Такая стратегия призвана привлечь разработчиков с других платформ.

В настоящее время развертывание Gemini 4 Argon происходит поэтапно. Первыми доступ получили специалисты по кибербезопасности в рамках инициативы Fairwind Program. В ближайшее время воспользоваться моделью смогут подписчики тарифа Google AI Ultra и платные пользователи API, а впоследствии новинка станет доступна для всех корпоративных клиентов и обычных пользователей.