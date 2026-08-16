Які можливості отримали користувачі безкоштовного тарифу

Від серпня 2026 року користувачам без підписки відкрили необмежену кількість текстових повідомлень. Тепер базовий тариф працює на основній моделі GPT-5.6 Luna, яка прийшла на зміну GPT-5.5 Instant і, за словами компанії, орієнтована на швидке виконання щоденних завдань, пише 24 Канал.

Для складніших запитів у сервісі з'явилася кнопка Think, яка змушує модель витрачати більше часу на міркування. Також користувачам залишили пошук в інтернеті, створення зображень і завантаження файлів та фото в особисту бібліотеку обсягом до 500 мегабайтів.

Оновлений голосовий режим працює на спрощеній моделі Live-1 mini, а інструменти Codex та Work у безкоштовній версії мають власні обмеження через десктопний застосунок.

На що збереглися ліміти та де їх перевірити

Попри скасування обмежень на текстовий чат, для інших функцій ліміти залишилися. Вони діють на завантаження файлів, створення зображень, Deep Research, голосовий режим і спеціалізовані інструменти для програмування. Також для безкоштовних профілів зменшили обсяг пам'яті та контекстне вікно.

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Раніше розробники використовували рухоме 5-годинне вікно для підрахунку запитів, але у липні 2026 року перейшли на єдине тижневе обмеження. Перевірити залишок лімітів можна в меню налаштувань у розділі використання.

Що відомо про рекламу, навчання моделей і платні тарифи

У безкоштовній версії ChatGPT також з'явилися рекламні оголошення. Спонсорські блоки показують під основною відповіддю чат-бота як рекомендації товарів або послуг, але не в темах, пов'язаних із особистим здоров'ям чи ментальним станом.

Реклама є і в тарифі Go за 8 доларів на місяць, тоді як у дорожчих планах її немає.

За замовчуванням OpenAI використовує дані безкоштовних акаунтів для навчання наступних версій штучного інтелекту. Вимкнути цю опцію можна в меню налаштувань у розділі приватності даних.

Для тих, кому потрібні ширші можливості, залишаються платні тарифи: Plus за 20 доларів на місяць і Pro за 120 доларів на місяць, де доступна модель GPT-5.6 Sol із регулятором глибини міркувань.