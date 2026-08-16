Какие возможности получили пользователи бесплатного тарифа

С августа 2026 года пользователям без подписки открыли неограниченное количество текстовых сообщений. Теперь базовый тариф работает на основной модели GPT-5.6 Luna, которая пришла на смену GPT-5.5 Instant и, по словам компании, ориентирована на быстрое выполнение повседневных задач, пишет 24 Канал.

Для более сложных запросов в сервисе появилась кнопка Think, которая заставляет модель тратить больше времени на размышления. Также пользователям оставили поиск в интернете, создание изображений и загрузку файлов и фото в личную библиотеку объемом до 500 мегабайт.

Обновленный голосовой режим работает на упрощенной модели Live-1 mini, а инструменты Codex и Work в бесплатной версии имеют собственные ограничения из-за настольного приложения.

Что сохранились лимиты и где их проверить

Несмотря на отмену ограничений на текстовый чат, для других функций лимиты остались. Они действуют на загрузку файлов, создание изображений, Deep Research, голосовой режим и специализированные инструменты для программирования. Также для бесплатных профилей уменьшили объем памяти и контекстное окно.

Топливо Средние цены в сети АЗС «Amic Energy» по состоянию на

Ранее разработчики использовали скользящее 5-часовое окно для подсчета запросов, но в июле 2026 года перешли на единое недельное ограничение. Проверить остаток лимитов можно в меню настроек в разделе "Использование".

Что известно о рекламе, обучении моделей и платных тарифах

В бесплатной версии ChatGPT также появились рекламные объявления. Спонсорские блоки отображаются под основным ответом чат-бота в виде рекомендаций товаров или услуг, но не в темах, связанных с личным здоровьем или психическим состоянием.

Реклама присутствует и в тарифе Go за 8 долларов в месяц, тогда как в более дорогих тарифных планах ее нет.

По умолчанию OpenAI использует данные бесплатных аккаунтов для обучения последующих версий искусственного интеллекта. Отключить эту опцию можно в меню настроек в разделе конфиденциальности данных.

Для тех, кому нужны более широкие возможности, остаются платные тарифы: Plus за 20 долларов в месяц и Pro за 120 долларов в месяц, где доступна модель GPT-5.6 Sol с регулятором глубины рассуждений.