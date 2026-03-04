В лесах Польши нашли городище, которое тысячу лет скрывалось от человеческого глаза на болотах

На юго-востоке Польши археологи подтвердили существование хорошо сохранившегося средневекового городища, которое веками скрывали леса. Внутри комплекса обнаружили валы, рвы, следы построек и сотни артефактов, проливающих свет на жизнь в X–XIII веках.Как лес сохранил средневековую крепость? Исследователи назвали открытие "совершенно уникальным местом на археологической карте" юго-восточной Польши

Речь идет о городище Каплоносы Колония – раннесредневековый оборонительный комплекс, сохранен в лесах вблизи Влодавы. Об этом пишет Интересная инженерия.

Как лес сохранил средневековую крепость?

Работа над объектом продолжалась около десяти лет. Впервые археологи поднялись в воздух еще в 2016 году, чтобы проверить, что может скрываться под густым лесным покровом. Тогда зафиксировали следы валов, однако к полноценным полевым исследованиям смогли перейти только почти через десятилетие.

В 2025 году под руководством Lubelski Wojewódzki Konserwator Zabytków было официально подтверждено существование заброшенного городища X–XIII веков. После упадка поселения природа фактически взяла его под свою защиту. Более поздние человеческие вмешательства были минимальными, за исключением немногочисленных следов пребывания евреев во время Второй мировой войны.

Городище расположено глубоко на территории заповедной зоны Las Ochoża Nature Reserve. Болота и густые леса значительно усложняли работу: транспортировка оборудования была ограничена, а исследования проводили с учетом строгих природоохранных правил.

Археологи применили преимущественно неинвазивные и минимально инвазивные методы. Использовали аэрофотосъемку в видимом и инфракрасном спектрах, данные LiDAR и электрорезистивные исследования почвы. Все находки фиксировали с точностью до сантиметра с помощью GPS, что позволило очертить функциональные зоны поселения.

Как пишет Archaeologymag, несмотря на ожидания, земляные укрепления хорошо сохранились именно благодаря лесу. Геофизические данные не дали четких планов застройки, однако зафиксировали подземные аномалии, указывающие на наличие очагов и хозяйственных ям. Линия вала содержала признаки деревянных коробчатых конструкций, заполненных камнем или грунтом. Вероятно, вход располагался с восточной стороны.

Внутри поселения обнаружили рвы, остатки зданий и в целом 244 артефакты. Среди них – 66 ножей, серпы, железные лемеха, наконечники стрел и копий, а также личные украшения. Найдено серебряное височное кольцо, фибулу подковообразной формы, пряжку в форме лиры и полуготовую серебряную лунницу. Также попались многочисленные фрагменты керамики. Все это отражает повседневную жизнь жителей укрепленного поселения, подобного другим центрам региона того времени.

В то же время Каплоносы Колония отличается исключительным состоянием сохранности. После XII–XIII веков поселение было окончательно оставлено, и территорию постепенно поглотила природа. Однако археологи нашли две немецкие винтовочные гильзы с железными пулями, свидетельствующие: во время нацистской оккупации в этой труднодоступной местности могли скрываться евреи.

Таким образом лес не только сохранил оборонительный памятник средневековья, но и стал убежищем для людей в трагические периоды ХХ века. Сегодня же эта территория сочетает дикую природу и следы оборонной истории, напоминая о многослойном прошлом региона.