Дослідники назвали відкриття "абсолютно унікальним місцем на археологічній мапі" південно-східної Польщі. Йдеться про городище Каплоноси Колонія – ранньосередньовічний оборонний комплекс, збережений у лісах поблизу Влодави. Про це пише Interesting engineering.

Як ліс зберіг середньовічну фортецю?

Робота над об’єктом тривала близько десяти років. Уперше археологи піднялися в повітря ще у 2016 році, щоб перевірити, що може ховатися під густим лісовим покривом. Тоді зафіксували сліди валів, однак до повноцінних польових досліджень змогли перейти лише майже через десятиліття.

У 2025 році під керівництвом Lubelski Wojewódzki Konserwator Zabytków було офіційно підтверджено існування покинутого городища X–XIII століть. Після занепаду поселення природа фактично взяла його під свій захист. Пізніші людські втручання були мінімальними, за винятком нечисленних слідів перебування євреїв під час Другої світової війни.

Городище розташоване глибоко на території заповідної зони Las Ochoża Nature Reserve. Болота й густі ліси значно ускладнювали роботу: транспортування обладнання було обмеженим, а дослідження проводили з урахуванням суворих природоохоронних правил.

Археологи застосували переважно неінвазивні та мінімально інвазивні методи. Використовували аерофотозйомку у видимому та інфрачервоному спектрах, дані LiDAR та електрорезистивні дослідження ґрунту. Усі знахідки фіксували з точністю до сантиметра за допомогою GPS, що дозволило окреслити функціональні зони поселення.

Як пише Archaeologymag, попри очікування, земляні укріплення добре збереглися саме завдяки лісу. Геофізичні дані не дали чітких планів забудови, проте зафіксували підземні аномалії, які вказують на наявність вогнищ і господарських ям. Лінія валу містила ознаки дерев’яних коробчастих конструкцій, заповнених каменем або ґрунтом. Ймовірно, вхід розташовувався зі східного боку.

Усередині поселення виявили рови, залишки будівель та загалом 244 артефакти. Серед них – 66 ножів, серпи, залізні лемеші, наконечники стріл і списів, а також особисті прикраси. Знайдено срібне скроневе кільце, фібулу підковоподібної форми, пряжку у формі ліри та напівготову срібну лунницю. Також трапилися численні фрагменти кераміки. Усе це відображає повсякденне життя мешканців укріпленого поселення, подібного до інших центрів регіону того часу.

Водночас Каплоноси Колонія вирізняється винятковим станом збереження. Після XII–XIII століть поселення було остаточно залишене, і територію поступово поглинула природа. Однак археологи знайшли дві німецькі гвинтівкові гільзи з залізними кулями, що свідчать: під час нацистської окупації в цій важкодоступній місцевості могли переховуватися євреї.

Таким чином ліс не лише зберіг оборонну пам’ятку середньовіччя, а й став прихистком для людей у трагічні періоди ХХ століття. Сьогодні ж ця територія поєднує дику природу та сліди оборонної історії, нагадуючи про багатошарове минуле регіону.