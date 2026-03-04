Пошук позаземного розуму триває вже десятиліттями. Астрономи регулярно прослуховують космос у пошуках так званих техносигнатур – штучних сигналів або інших ознак технологічної діяльності інопланетних цивілізацій. Але поки що всі ці спроби не дали результату, пояснює Gizmodo.

Ця суперечливість давно має власну назву – парадокс Фермі. Його сформулював фізик Енріко Фермі у 1950 році. Суть проста: якщо у Всесвіті так багато зірок і планет, то чому ми досі не бачимо жодних ознак інших цивілізацій?

Чому у Всесвіті так тихо?

За десятиліття науковці запропонували багато можливих пояснень. Наприклад:

космос настільки великий, що сигнали просто не доходять до нас;

інопланетні цивілізації навмисно приховують свою присутність;

розумне життя у Всесвіті може бути надзвичайно рідкісним.

Однак нове дослідження на тему астрофізики галактик, пропонує іншу, доволі похмуру версію. Фізики Сохраб Рахвар і Шахін Рухані з Технологічного університету Шаріфа проаналізували можливу тривалість життя технологічних цивілізацій. Їхня робота опублікована на науковому препринт-сервері arXiv.

У своїх розрахунках вони використали рівняння Дрейка – відому формулу, яка допомагає оцінити кількість потенційно активних цивілізацій у нашій галактиці. До цієї моделі дослідники додали ще один фактор – можливості сучасних радіотелескопів.

Світло проходить через усю галактику приблизно за 100 тисяч років, а отже сучасні інструменти здатні "прослуховувати" сигнали, що могли бути створені цивілізаціями протягом такого періоду історії Чумацького Шляху.

За логікою дослідників, якби у цей час існували довготривалі технологічні цивілізації, людство мало б хоча б раз зафіксувати їхні сигнали.

Однак жодних підтверджених техносигнатур поки що не знайдено.

Звідси виникає припущення: розвинені цивілізації можуть існувати відносно недовго. За оцінками авторів роботи, їхня середня тривалість життя становить приблизно 5 тисяч років.

Це означає, що навіть якщо у нашій галактиці Молочний Шлях виникали технологічні суспільства, вони могли зникнути задовго до того, як людство почало слухати космос. Інший варіант – їхній короткий період розвитку просто ще не збігся з нашим.

Людство тільки на початку шляху

Якщо ці розрахунки близькі до реальності, людство зараз перебуває лише на початку свого технологічного етапу.

Сучасна цивілізація існує приблизно 300 років – від початку індустріальної епохи. А здатність випромінювати помітні для космосу сигнали технологічного походження, наприклад радіохвилі, з’явилася лише близько ста років тому.

Іншими словами, за космічними мірками людство тільки почало "світитися" у Всесвіті.

Дослідники також нагадують, що існує чимало факторів, які можуть обірвати розвиток цивілізації. Серед потенційних загроз вони називають:

падіння великого астероїда;

масштабні вулканічні виверження;

зміни клімату;

глобальні пандемії;

ядерну війну;

ризики, пов’язані зі штучним інтелектом.

Цікаво, що дослідження не стверджує, що кожна цивілізація обов’язково зникає після 5 тисяч років. Мовиться радше про статистичну оцінку: імовірність того, що технологічне суспільство проживе значно довше, може бути невеликою.

Якщо ця гіпотеза правильна, тоді мовчання космосу може пояснюватися не відсутністю життя – а тим, що цивілізації просто не встигають існувати достатньо довго, щоб перетнутися одна з одною в історії галактики.