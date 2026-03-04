Пошук позаземного розуму триває вже десятиліттями. Астрономи регулярно прослуховують космос у пошуках так званих техносигнатур – штучних сигналів або інших ознак технологічної діяльності інопланетних цивілізацій. Але поки що всі ці спроби не дали результату, пояснює Gizmodo.
Ця суперечливість давно має власну назву – парадокс Фермі. Його сформулював фізик Енріко Фермі у 1950 році. Суть проста: якщо у Всесвіті так багато зірок і планет, то чому ми досі не бачимо жодних ознак інших цивілізацій?
Чому у Всесвіті так тихо?
За десятиліття науковці запропонували багато можливих пояснень. Наприклад:
- космос настільки великий, що сигнали просто не доходять до нас;
- інопланетні цивілізації навмисно приховують свою присутність;
- розумне життя у Всесвіті може бути надзвичайно рідкісним.
Однак нове дослідження на тему астрофізики галактик, пропонує іншу, доволі похмуру версію. Фізики Сохраб Рахвар і Шахін Рухані з Технологічного університету Шаріфа проаналізували можливу тривалість життя технологічних цивілізацій. Їхня робота опублікована на науковому препринт-сервері arXiv.
У своїх розрахунках вони використали рівняння Дрейка – відому формулу, яка допомагає оцінити кількість потенційно активних цивілізацій у нашій галактиці. До цієї моделі дослідники додали ще один фактор – можливості сучасних радіотелескопів.
Світло проходить через усю галактику приблизно за 100 тисяч років, а отже сучасні інструменти здатні "прослуховувати" сигнали, що могли бути створені цивілізаціями протягом такого періоду історії Чумацького Шляху.
За логікою дослідників, якби у цей час існували довготривалі технологічні цивілізації, людство мало б хоча б раз зафіксувати їхні сигнали.
Однак жодних підтверджених техносигнатур поки що не знайдено.
Звідси виникає припущення: розвинені цивілізації можуть існувати відносно недовго. За оцінками авторів роботи, їхня середня тривалість життя становить приблизно 5 тисяч років.
Це означає, що навіть якщо у нашій галактиці Молочний Шлях виникали технологічні суспільства, вони могли зникнути задовго до того, як людство почало слухати космос. Інший варіант – їхній короткий період розвитку просто ще не збігся з нашим.
Людство тільки на початку шляху
Якщо ці розрахунки близькі до реальності, людство зараз перебуває лише на початку свого технологічного етапу.
Сучасна цивілізація існує приблизно 300 років – від початку індустріальної епохи. А здатність випромінювати помітні для космосу сигнали технологічного походження, наприклад радіохвилі, з’явилася лише близько ста років тому.
Іншими словами, за космічними мірками людство тільки почало "світитися" у Всесвіті.
Дослідники також нагадують, що існує чимало факторів, які можуть обірвати розвиток цивілізації. Серед потенційних загроз вони називають:
- падіння великого астероїда;
- масштабні вулканічні виверження;
- зміни клімату;
- глобальні пандемії;
- ядерну війну;
- ризики, пов’язані зі штучним інтелектом.
Цікаво, що дослідження не стверджує, що кожна цивілізація обов’язково зникає після 5 тисяч років. Мовиться радше про статистичну оцінку: імовірність того, що технологічне суспільство проживе значно довше, може бути невеликою.
Якщо ця гіпотеза правильна, тоді мовчання космосу може пояснюватися не відсутністю життя – а тим, що цивілізації просто не встигають існувати достатньо довго, щоб перетнутися одна з одною в історії галактики.