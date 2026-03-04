Поиск внеземного разума продолжается уже десятилетиями. Астрономы регулярно прослушивают космос в поисках так называемых техносигнатур – искусственных сигналов или других признаков технологической деятельности инопланетных цивилизаций. Но пока что все эти попытки не дали результата, объясняет Gizmodo.

Эта противоречивость давно имеет собственное название – парадокс Ферми. Его сформулировал физик Энрико Ферми в 1950 году. Суть проста: если во Вселенной так много звезд и планет, то почему мы до сих пор не видим никаких признаков других цивилизаций?

Почему во Вселенной так тихо?

За десятилетия ученые предложили много возможных объяснений. Например:

космос настолько велик, что сигналы просто не доходят до нас;

инопланетные цивилизации намеренно скрывают свое присутствие;

разумная жизнь во Вселенной может быть чрезвычайно редкой.

Однако новое исследование на тему астрофизики галактик, предлагает другую, довольно мрачную версию. Физики Сохраб Рахвар и Шахин Рухани из Технологического университета Шарифа проанализировали возможную продолжительность жизни технологических цивилизаций. Их работа опубликована на научном препринт-сервере arXiv.

В своих расчетах они использовали уравнение Дрейка – известную формулу, которая помогает оценить количество потенциально активных цивилизаций в нашей галактике. К этой модели исследователи добавили еще один фактор – возможности современных радиотелескопов.

Свет проходит через всю галактику примерно за 100 тысяч лет, а значит современные инструменты способны "прослушивать" сигналы, которые могли быть созданы цивилизациями в течение такого периода истории Млечного Пути.

По логике исследователей, если бы в это время существовали долговременные технологические цивилизации, человечество должно было бы хотя бы раз зафиксировать их сигналы.

Однако никаких подтвержденных техносигнатур пока не найдено.

Отсюда возникает предположение: развитые цивилизации могут существовать относительно недолго. По оценкам авторов работы, их средняя продолжительность жизни составляет примерно 5 тысяч лет.

Это означает, что даже если в нашей галактике Млечный Путь возникали технологичные общества, они могли исчезнуть задолго до того, как человечество начало слушать космос. Другой вариант – их короткий период развития просто еще не совпал с нашим.

Человечество только в начале пути

Если эти расчеты близки к реальности, человечество сейчас находится лишь в начале своего технологического этапа.

Современная цивилизация существует примерно 300 лет – с начала индустриальной эпохи. А способность излучать заметные для космоса сигналы технологического происхождения, например радиоволны, появилась лишь около ста лет назад.

Иными словами, по космическим меркам человечество только начало "светиться" во Вселенной.

Исследователи также напоминают, что существует немало факторов, которые могут оборвать развитие цивилизации. Среди потенциальных угроз они называют:

падение крупного астероида;

масштабные вулканические извержения;

изменения климата;

глобальные пандемии;

ядерную войну;

риски, связанные с искусственным интеллектом.

Интересно, что исследование не утверждает, что каждая цивилизация обязательно исчезает после 5 тысяч лет. Говорится скорее о статистической оценке: вероятность того, что технологическое общество проживет значительно дольше, может быть небольшой.

Если эта гипотеза правильная, тогда молчание космоса может объясняться не отсутствием жизни – а тем, что цивилизации просто не успевают существовать достаточно долго, чтобы пересечься друг с другом в истории галактики.