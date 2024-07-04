Япония отказалась от дискет в государственных учреждениях, да, их до сих пор использовали

Япония официально прекратила использование дискет в правительственных системах с 28 июня, что стало кульминацией двухлетней кампании, направленной на модернизацию технологической инфраструктуры страны.

Инициированная министром цифровых технологий Таро Коно в 2021 году, эта кампания, получившая название "война с дискетами", стала значительным шагом на пути к технологическому прогрессу. Цифровое агентство японского правительства, созданное во время пандемии COVID-19 для обновления правительственных технологий, отменило 1 034 нормативно-правовые акты, регулирующие использование дискет.

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Этот шаг является частью более широкой инициативы по модернизации технологической инфраструктуры Японии. В январе 2024 года правительство отменило требование использовать физические носители, такие как дискеты и CD-ROM, для 1900 типов документов, подаваемых в государственные учреждения.

Хотя это решение может показаться запоздалым – учитывая, что Sony, последний крупный производитель дискет, прекратил производство в 2011 году, – оно подчеркивает вызовы модернизации устаревших систем в крупных бюрократических структурах.

Проблемы с устаревшими технологиями

Надежность старого формата хранения данных вызывает беспокойство. Например, в 2021 году полиция Токио "потеряла" дискеты с информацией о десятках претендентов на государственное жилье. Кроме того, современные системы часто не могут читать дискеты, максимальная емкость которых составляет лишь 1,44 МБ.

Япония не единственная до недавнего времени использовала дискеты.

Система легкого метро Муни Метро в Сан-Франциско использует систему управления поездами, которая управляется дискетами до сих пор и планирует продолжать это делать до 2030 года.

Военно-воздушные силы США использовали 8-дюймовые дискеты до 2019 года.

Кроме того, дискеты все еще распространены в различных отраслях промышленности Японии, таких как грузовые авиакомпании и станки с ЧПУ.

А тем временем Sony прекращает производство записываемых дисков CD-R, DVD-R и BD-R – они не пользуются спросом

Несмотря на свою репутацию технологически развитой страны, Япония подвергается критике за использование устаревших технологий. В рейтинге мировой цифровой конкурентоспособности Института развития менеджмента (IMD) за 2023 год Япония заняла 32 место из 64 экономических зон. Теперь, когда правительство прекращает полагаться на дискеты, ожидаются дальнейшие шаги по модернизации технологий в стране.