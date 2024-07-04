Ініційована міністром цифрових технологій Таро Коно у 2021 році, ця кампанія, що отримала назву "війна з дискетами", стала значним кроком на шляху до технологічного прогресу. Цифрове агентство японського уряду, створене під час пандемії COVID-19 для оновлення урядових технологій, скасувало 1 034 нормативно-правові акти, що регулюють використання дискет.
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Цей крок є частиною ширшої ініціативи з модернізації технологічної інфраструктури Японії. У січні 2024 року уряд скасував вимогу використовувати фізичні носії, такі як дискети та CD-ROM, для 1900 типів документів, що подаються до державних установ.
Хоча це рішення може здатися запізнілим – враховуючи, що Sony, останній великий виробник дискет, припинив виробництво у 2011 році, – воно підкреслює виклики модернізації застарілих систем у великих бюрократичних структурах.
Проблеми із застарілими технологіями
Надійність старого формату зберігання даних викликає занепокоєння. Наприклад, у 2021 році поліція Токіо "загубила" дискети з інформацією про десятки претендентів на державне житло. Крім того, сучасні системи часто не можуть читати дискети, максимальна ємність яких становить лише 1,44 МБ.
Японія не єдина донедавна використовувала дискети.
- Система легкого метро Муні Метро в Сан-Франциско використовує систему управління потягами, яка керується дискетами досі і планує продовжувати це робити до 2030 року.
- Військово-повітряні сили США використовували 8-дюймові дискети до 2019 року.
- Крім того, дискети все ще поширені в різних галузях промисловості Японії, таких як вантажні авіакомпанії та верстати з ЧПУ.
А тим часом Sony припиняє виробництво записуваних дисків CD-R, DVD-R та BD-R – вони не мають попиту
Попри свою репутацію технологічно розвиненої країни, Японія зазнає критики за використання застарілих технологій. У рейтингу світової цифрової конкурентоспроможності Інституту розвитку менеджменту (IMD) за 2023 рік Японія посіла 32 місце з 64 економічних зон. Тепер, коли уряд припиняє покладатися на дискети, очікуються подальші кроки з модернізації технологій в країні.