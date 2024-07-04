Ініційована міністром цифрових технологій Таро Коно у 2021 році, ця кампанія, що отримала назву "війна з дискетами", стала значним кроком на шляху до технологічного прогресу. Цифрове агентство японського уряду, створене під час пандемії COVID-19 для оновлення урядових технологій, скасувало 1 034 нормативно-правові акти, що регулюють використання дискет.

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Цей крок є частиною ширшої ініціативи з модернізації технологічної інфраструктури Японії. У січні 2024 року уряд скасував вимогу використовувати фізичні носії, такі як дискети та CD-ROM, для 1900 типів документів, що подаються до державних установ.

Хоча це рішення може здатися запізнілим – враховуючи, що Sony, останній великий виробник дискет, припинив виробництво у 2011 році, – воно підкреслює виклики модернізації застарілих систем у великих бюрократичних структурах.

Проблеми із застарілими технологіями

Надійність старого формату зберігання даних викликає занепокоєння. Наприклад, у 2021 році поліція Токіо "загубила" дискети з інформацією про десятки претендентів на державне житло. Крім того, сучасні системи часто не можуть читати дискети, максимальна ємність яких становить лише 1,44 МБ.

Японія не єдина донедавна використовувала дискети.

Система легкого метро Муні Метро в Сан-Франциско використовує систему управління потягами, яка керується дискетами досі і планує продовжувати це робити до 2030 року.

Військово-повітряні сили США використовували 8-дюймові дискети до 2019 року.

Крім того, дискети все ще поширені в різних галузях промисловості Японії, таких як вантажні авіакомпанії та верстати з ЧПУ.

А тим часом Sony припиняє виробництво записуваних дисків CD-R, DVD-R та BD-R – вони не мають попиту

Попри свою репутацію технологічно розвиненої країни, Японія зазнає критики за використання застарілих технологій. У рейтингу світової цифрової конкурентоспроможності Інституту розвитку менеджменту (IMD) за 2023 рік Японія посіла 32 місце з 64 економічних зон. Тепер, коли уряд припиняє покладатися на дискети, очікуються подальші кроки з модернізації технологій в країні.