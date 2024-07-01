Варто зауважити, що такий крок Sony торкнеться 250 з 670 працівників заводу, яким буде запропоновано достроковий вихід на пенсію. Поступове припинення виробництва не вплине на виробництво дисків, що використовуються на ринках аудіо-, відео- та ігрових технологій.

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Диски досі потрібні

Попри розвиток потокових сервісів, залишається споживча база, яка віддає перевагу фізичним носіям за вищу якість аудіо- та відеозаписів, а також за можливість створювати особисті колекції. На додаток, такі проблеми, як недоступність раніше придбаного цифрового контенту, посилили перевагу фізичних носіїв серед певної частини користувачів.

І все ж тенденція демонструє значне зниження попиту на оптичні диски, оскільки оптичні дисководи (ODD) більше не є основним елементом сучасних настільних комп'ютерів і ноутбуків.

Споживачі все частіше звертаються до альтернативних рішень для зберігання даних, таких як:

зовнішні жорсткі диски,

твердотільні накопичувачі,

карти пам'яті,

флеш-накопичувачі,

мережеві сховища (NAS),

хмарні сервіси для резервного копіювання даних.

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Можна лише точно стверджувати про еволюцію технологій зберігання даних і зміну споживчих уподобань, яка щороку набирає обертів. Наразі можна зробити обережний висновок про те, що в недалекому майбутньому диски стануть дуже екзотичними носіями інформації та повністю зникнуть з широкого вжитку.