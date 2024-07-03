Відомо, що робот був розроблений каліфорнійським стартапом Bear Robotics і використовувався для доставки документів у багатоповерховій будівлі міської ради Гумі, міста в центральній частині Південної Кореї, інформує Техно 24. Свідки повідомили, що робот впав зі сходів з висоти приблизно 2 метри, що призвело до його передчасної "смерті".

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Міська рада Гумі вперше найняла робота в серпні 2023 року, що є поширеною практикою в країні. За даними AFP, в Південній Кореї на кожні десять працівників припадає один робот. Робот Bear Robotics відзначився своєю здатністю користуватися ліфтами, що зробило його особливо корисним у багатоповерховій будівлі міської ради.

Bear Robotics виробляє різні моделі роботів, в тому числі з регульованими лотками для високих предметів і пакунків, а також зі світлодіодними панелями для відображення повідомлень, що налаштовуються.

Кожен робот оснащений камерою і LiDAR-датчиком для картографування довкілля, хоча цієї технології виявилося недостатньо, щоб запобігти фатальному падінню робота.

До речі, Після інциденту міська рада Гумі оголосила, що не планує замінювати зламаного робота-адміністратора.

Звідки взялися новини про самогубство?

Місцеві ЗМІ майже одразу почали оплакували передчасну смерть робота, а деякі припускали, що він наклав на себе руки.



Місце падіння робота / Фото Tom Valentino

Точні обставини, що призвели до падіння робота, залишаються нез'ясованими. Свідки повідомили, що робот "кружляв на одному місці, ніби оминаючи щось", перш ніж впав зі сходів. Представник компанії повідомив, що уламки робота були зібрані компанією для аналізу.

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Водночас жодних підстав стверджувати про самогубство робота немає. Річ у тім, що відсутні будь-які докази, які свідчать про це, найбільш імовірно, що справжня причина криється в банальній технічній несправності. Можна зробити припущення, що хтось у ЗМІ просто вирішив пожартувати про це так обігравши ситуацію з роботом, який перебував на державній службі.