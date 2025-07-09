Илон Маск выпустил Grok 4: новая версия языковой модели якобы превосходит докторов наук

Компания xAI, принадлежащая Илону Маску, представила свою новую модель искусственного интеллекта Grok 4, которая обещает стать прорывом в отрасли. Вместе с запуском модели появилась премиум-подписка за 300 долларов в месяц, что дороже, чем у конкурентов.

Grok 4: новый уровень искусственного интеллекта

Компания xAI официально представила две новые модели искусственного интеллекта – Grok 4 и Grok 4 Heavy – 9 июля 2025 года. Эти модели, по словам Маска, демонстрируют невероятные результаты, превосходя даже докторов наук во всех академических дисциплинах "без исключений". Во время прямой трансляции Маск заявил, что Grok 4 является самым умным ИИ в мире, хотя иногда ему может не хватать здравого смысла, пишет 24 Канал со ссылкой на TechCrunch.

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Grok 4 показал впечатляющие результаты в нескольких тестах:

В Humanity's Last Exam модель набрала 25,4% без использования дополнительных инструментов, обойдя Gemini 2.5 Pro от Google (21,6%) и o3 от OpenAI (21%).

Версия Grok 4 Heavy с применением инструментов достигла результата 44,4%, значительно опередив конкурентов. Также эта модель установила новый рекорд в тесте ARC-AGI-2, набрав 16,2%, что почти вдвое превышает показатели других коммерческих ИИ, таких как Claude Opus 4.

Кроме этого, xAI анонсировала новые функции для Grok 4, в частности мультимодальные возможности, позволяющие обрабатывать текст и изображения, а также специализированные версии для программирования (Grok 4 Code) и голосового вывода (Grok 4 Voice).

Модель имеет доступ к интернету в реальном времени через DeepSearch, используя данные с платформы X, принадлежащей Маску.

Подписки, цены и перспективы

Для пользователей доступны две подписки: базовая за 30 долларов в месяц для доступа к Grok 4 и премиум-план SuperGrok Heavy за 300 долларов в месяц, который предоставляет ранний доступ к Grok 4 Heavy и будущим функциям. Компания также планирует выпустить новые продукты, в частности модель для программирования в августе, мультимодальный агент в сентябре и модель для генерации видео в октябре.

Grok 4 позиционируется как конкурент моделям от OpenAI (GPT-5, запуск которой ожидается этим летом) и Google (Gemini). xAI также планирует интегрировать модель в облачные платформы через сотрудничество с крупными технологическими компаниями и привлечь разработчиков к созданию приложений на основе Grok через API. Однако, учитывая последние скандалы, остается вопрос, готовы ли бизнесы доверять этой технологии.