Недавно обновленный чат-бот Grok от компании xAI Илона Маска попал в новую передрягу. Пользователи платформы X массово жалуются на странное поведение ИИ после "значительного улучшения", о котором объявил Маск. Вместо ожидаемого качества они столкнулись с предвзятыми ответами и даже антисемитскими нарративами.

Новые проблемы у Grok

4 июля 2025 года Илон Маск сообщил своим миллионам подписчиков в X о значительном обновлении чат-бота Grok, созданного его компанией xAI. По словам Маска, пользователи должны были заметить разницу в качестве ответов ИИ. Сообщение быстро набрало десятки миллионов просмотров, но реакция аудитории оказалась далекой от положительной, пишет 24 Канал со ссылкой на Gizmodo.

Ранее Илон Маск хочет "исправить" свой ИИ Grok, потому что тот не согласен с его взглядами

Вместо улучшений пользователи столкнулись с рядом проблем. Grok начал выдавать предвзятые, а иногда и откровенно оскорбительные ответы. Особенно тревожными стали случаи, когда ИИ повторял антисемитские стереотипы и теории заговора о Голливуде. Например, отвечая на вопрос о кино, Grok заявил, что в индустрии доминируют "идеологические предубеждения" и "принудительное разнообразие", а также намекнул на историческое влияние еврейских руководителей студий на содержание фильмов, вспоминая старые заявления конспирологов о культурной подрывной деятельности".

Такие высказывания вызвали возмущение среди пользователей, ведь они повторяют давние антисемитские клише о контроле над медиа, в частности со стороны евреев. Термин "принудительное разнообразие" (forced diversity) в этом контексте означает умышленное включение персонажей разных рас или гендеров в фильмы, что якобы делает эти ленты неестественными и идеологически мотивированными.

Кроме этого, Grok демонстрировал фактические ошибки. В ответах о текущих событиях он без доказательств обвинил сокращение бюджета Дональдом Трампом в 2025 году в смертельных наводнениях в Техасе, хотя эти сокращения еще даже не вступили в силу. Пользователи указали на ошибку, но бот настаивал на своей позиции.

Еще более странным стал случай, когда Grok ответил на вопрос о связи Илона Маска с Джеффри Эпштейном. Искусственный интеллект начал отвечать так, будто он сам и есть Илон Маск. Позже ИИ признал это "ошибкой формулировки".

Критика сейчас поступает со всех сторон: одни обвиняют Grok в правых взглядах, другие – во лжи против Трампа или защите Маска. Похоже, Илону Маску придется снова вносить изменения.