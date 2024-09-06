Старый деревянный мост не выдержал грузовик Ford и провалился прямо в реку

Грузовик Ford превысил лимит веса и провалился сквозь старый мост, покрытие которого сделано из дерева. Оказалось, что он в шесть раз тяжелее, чем позволяют ограничения.

Что произошло

Инцидент всколыхнул американский штат Мэн в прошлом месяце. Мост Бабба является старейшим крытым мостом региона. Оригинальная переправа была построена на этом месте в 1840 году, а ее копия была собрана в 1970-х годах после того, как оригинальный мост сгорел. Теперь может понадобиться еще одна копия после того, как огромный грузовик проехал мимо знаков ограничения веса и проломил настил переправы.

Смотрите также Реставраторы вернули к жизни старый Jaguar, воссоздав с нуля его кузов

Как сообщается, водитель Ford F-750, загруженной щебнем, не обратил внимания на предупредительные знаки перед попыткой пересечь пролет 23 августа. Грузовик весил около 14 000 килограммов, что значительно превышало допустимый вес. В результате уже через несколько секунд машина упала в реку Пресампскот, протекающую под мостом.

К счастью, для водителя все кончилось хорошо – он жив, но его грузовик получил значительные повреждения кузова.

Как сообщает Portland Press Herald, мост был рассчитан только на транспортные средства весом до 2 700 килограммов. Таким образом допустимая норма была превышена на 11 300 килограммов.



Поврежденный мост / Фото Департамент полиции Горема

Поскольку водитель проигнорировал знак, он был оштрафован на 2 500 долларов. Но вряд ли этот штраф успокоит местных жителей, которые полагаются на мост для перехода через реку. Как сообщили СМИ, повреждения могут не отремонтировать до нового года.

Инженеры оценили состояние моста в понедельник и определили, что мост, скорее всего, будет отремонтирован весной. Но департамент еще должен решить, будет ли он восстанавливать деревянную конструкцию, как она есть, или выберет современную, более прочную замену,

– сказал Пол Меррилл, представитель Департамента транспорта штата Мэн.

Защитники исторического наследия хотят, чтобы государство сделало ремонт быстро, но исторически точно.



Так выглядел мост до аварии / Скриншот 24 Канала/Google

К счастью, повреждения, которым подвергся мост, ограничились деревянным настилом, а это означает, что другие опорные конструкции и покрытие моста не потребуют слишком большого внимания.

Шукаєте авто на кожен день? SUZUKI Vitara Hybrid 2024 року стане чудовим вибором. Цей кросовер з адаптивним круїз-контролем, системами моніторингу сліпих зон, автоматичного гальмування та економною витратою пального. Важливо, що зараз він продається зі знижкою до 86 000 грн.