BMW запускает человекоподобных роботов на заводе – они уже работают рядом с людьми

BMW начнет использовать человекоподобных роботов на европейском производстве уже этим летом. Компания называет это будущим автомобильной промышленности, хотя эксперты советуют не переоценивать возможности новой техники.

Немецкий автопроизводитель BMW готовится к новому этапу автоматизации производства. Уже этим летом на заводе компании в Лейпциге начнут работать два гуманоидных роботы Aeon, созданные компанией Hexagon Robotics. Сейчас они проходят тестовое внедрение на предприятии. Об этом пишет BBC.

Зачем BMW нужны человекоподобные роботы?

В BMW прямо заявляют, что видят за такими машинами будущее автомобильной промышленности. Руководитель направления цифровизации и управления процессами BMW Михаэль Николаидес назвал человекоподобных роботов следующим шагом развития производства.

По его словам, главное преимущество такого формата заключается в универсальности. Робот имеет примерно те же габариты и физические возможности, что и человек, поэтому его можно интегрировать в уже существующие производственные линии без полного перепроектирования заводов. Ранее компаниям часто приходилось перестраивать целые фабрики под роботизированные комплексы. Теперь ситуация изменилась из-за удешевления роботов и развития искусственного интеллекта.

Аналитик Gartner Билл Рэй объясняет, что производителям больше не нужно создавать отдельную инфраструктуру под дорогие промышленные машины.

"Когда робот стоит 17 миллионов, вы перестраиваете фабрику вокруг него. Но сейчас это уже не так. Теперь вы хотите, чтобы робот вписывался в ваш существующий способ работы", – отметил эксперт.

Что умеет робот Aeon?

Гуманоидный робот Aeon имеет рост 1,65 метра и весит 60 килограммов. Он способен передвигаться со скоростью до 2,4 метра в секунду и переносить грузы массой до 15 килограммов короткое время или около 8 килограммов постоянно.

Робот оснащен 21 сенсором, среди которых камеры, радар, микрофон, а также датчики силы и крутящего момента для точных манипуляций с деталями.

В отличие от многих других гуманоидных роботов, Aeon передвигается не на ногах, а на колесах. В BMW считают это более практичным решением для заводской среды. "На производстве колеса имеют больше смысла, потому что Aeon может быстро перемещаться между рабочими зонами", – объяснил Михаэль Николаидес.

Одной из главных проблем современных роботов остается автономность. Aeon может работать примерно три часа без подзарядки, тогда как смена на заводе длится около восьми часов. Для этого робот получил систему автоматической замены батареи. Полный процесс, включая поездку до зарядной станции, занимает около трех минут.

На заводах BMW роботов планируют использовать для подачи деталей к производственным инструментам и выполнения операций типа pick-and-place во время сборки батарей.

Как роботы обучаются работать на заводе

Обучение Aeon происходило с помощью сразу нескольких технологий. Инженеры использовали телеметрию движений человека, а также цифровую копию завода, созданную с помощью программного обеспечения Nvidia. В цифровой среде робот многократно выполнял различные сценарии, анализируя эффективные способы выполнения задач. Такой подход называется обучением с подкреплением.

Кроме того, система изучала движения людей через сенсоры и видео с разных ракурсов. Президент подразделения робототехники Hexagon Арно Робер заявил, что современные технологии имитационного обучения позволяют сократить время подготовки роботов с нескольких месяцев до нескольких дней.

"Лучше всего перенос навыков от человека к роботу происходит тогда, когда учитель и ученик имеют одинаковую форму", – объяснил он. По словам Робера, в перспективе робот сможет просто наблюдать за тем, как человек выполняет определенное задание, а затем повторять его самостоятельно. Он считает, что такая функциональность может появиться уже через 1 – 2 года.

Почему автопроизводители массово заинтересовались роботами?

BMW – не единственная компания, которая активно экспериментирует с гуманоидными роботами. Toyota уже тестирует роботов Digit от Agility Robotics, а китайская Xiaomi испытывает собственных роботов на производстве электромобилей.

Компания Hyundai использует роботов Spot для инспекции предприятий и планирует внедрять гуманоидных роботов Atlas от Boston Dynamics, контрольный пакет которой принадлежит именно Hyundai. BMW также имеет собственный опыт работы с подобной техникой в США. На заводе в Спартанбурге робот Figure O2 помогал собирать примерно 30 тысяч кроссоверов BMW X3.

По словам Михаэля Николаидеса, новые роботы значительно лучше работают в непредсказуемых ситуациях, чем традиционные промышленные манипуляторы. "Если немного сместить металлическую деталь, классический промышленный робот просто остановится из-за ошибки. А гуманоидный робот может проанализировать ситуацию и продолжить работу", – объяснил он.

Почему эксперты призывают не переоценивать роботов?

Несмотря на оптимизм автопроизводителей, часть экспертов считает, что вокруг гуманоидных роботов возник чрезмерный ажиотаж.

Аналитик Gartner Билл Рэй считает, что многие демонстраций роботов больше направлены на маркетинг и рост стоимости акций компаний, чем на реальную пользу. "Основной сценарий использования гуманоидного робота сегодня – это выйти на сцену и искусственно поднять цену акций компании", – заявил он.

По его словам, люди часто переоценивают возможности машин только потому, что они имеют человеческую форму.

"Когда вы видите человекоподобного робота, вы автоматически думаете, что он может бегать, прыгать или лазить. На самом деле он не умеет ничего из этого, но мозг сам дорисовывает эти способности", – объяснил эксперт.

В то же время в BMW убеждены, что роботы помогут решить проблему нехватки работников и возьмут на себя рутинные или физически утомительные задачи.

Михаэль Николаидес проводит параллели с автоматизацией автомобильной промышленности в 1970-х годах. "Тогда все говорили, что автоматизация приведет к массовым сокращениям. Но произошло наоборот – появились новые профессии. Именно так мы смотрим и на гуманоидных роботов", – подытожил он.