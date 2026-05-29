Німецький автовиробник BMW готується до нового етапу автоматизації виробництва. Уже цього літа на заводі компанії в Лейпцигу почнуть працювати два гуманоїдні роботи Aeon, створені компанією Hexagon Robotics. Наразі вони проходять тестове впровадження на підприємстві. Про це пише BBC.

Навіщо BMW потрібні людиноподібні роботи?

У BMW прямо заявляють, що бачать за такими машинами майбутнє автомобільної промисловості. Керівник напряму цифровізації та управління процесами BMW Міхаель Ніколаїдес назвав людиноподібних роботів наступним кроком розвитку виробництва.

За його словами, головна перевага такого формату полягає в універсальності. Робот має приблизно ті самі габарити та фізичні можливості, що й людина, тому його можна інтегрувати в уже існуючі виробничі лінії без повного перепроєктування заводів. Раніше компаніям часто доводилося перебудовувати цілі фабрики під роботизовані комплекси. Тепер ситуація змінилася через здешевлення роботів та розвиток штучного інтелекту.

Аналітик Gartner Білл Рей пояснює, що виробникам більше не потрібно створювати окрему інфраструктуру під дорогі промислові машини.

"Коли робот коштує 17 мільйонів, ви перебудовуєте фабрику навколо нього. Але зараз це вже не так. Тепер ви хочете, щоб робот вписувався у ваш існуючий спосіб роботи", – зазначив експерт.

Що вміє робот Aeon?

Гуманоїдний робот Aeon має зріст 1,65 метра та важить 60 кілограмів. Він здатен пересуватися зі швидкістю до 2,4 метра за секунду та переносити вантажі масою до 15 кілограмів короткий час або близько 8 кілограмів постійно.

Робот оснащений 21 сенсором, серед яких камери, радар, мікрофон, а також датчики сили й крутного моменту для точних маніпуляцій із деталями.

На відміну від багатьох інших гуманоїдних роботів, Aeon пересувається не на ногах, а на колесах. У BMW вважають це практичнішим рішенням для заводського середовища. "На виробництві колеса мають більше сенсу, тому що Aeon може швидко переміщатися між робочими зонами", – пояснив Міхаель Ніколаїдес.

Однією з головних проблем сучасних роботів залишається автономність. Aeon може працювати приблизно три години без підзарядки, тоді як зміна на заводі триває близько восьми годин. Для цього робот отримав систему автоматичної заміни батареї. Повний процес, включно з поїздкою до зарядної станції, займає близько трьох хвилин.

На заводах BMW роботів планують використовувати для подачі деталей до виробничих інструментів і виконання операцій типу pick-and-place під час складання батарей.

Як роботи навчаються працювати на заводі

Навчання Aeon відбувалося за допомогою одразу кількох технологій. Інженери використовували телеметрію рухів людини, а також цифрову копію заводу, створену за допомогою програмного забезпечення Nvidia. У цифровому середовищі робот багаторазово виконував різні сценарії, аналізуючи найефективніші способи виконання завдань. Такий підхід називається навчанням із підкріпленням.

Крім того, система вивчала рухи людей через сенсори та відео з різних ракурсів. Президент підрозділу робототехніки Hexagon Арно Робер заявив, що сучасні технології імітаційного навчання дозволяють скоротити час підготовки роботів із кількох місяців до кількох днів.

"Найкраще перенесення навичок від людини до робота відбувається тоді, коли вчитель і учень мають однакову форму", – пояснив він. За словами Робера, у перспективі робот зможе просто спостерігати за тим, як людина виконує певне завдання, а потім повторювати його самостійно. Він вважає, що така функціональність може з'явитися вже через 1 – 2 роки.

Чому автовиробники масово зацікавилися роботами?

BMW – не єдина компанія, яка активно експериментує з гуманоїдними роботами. Toyota вже тестує роботів Digit від Agility Robotics, а китайська Xiaomi випробовує власних роботів на виробництві електромобілів.

Компанія Hyundai використовує роботів Spot для інспекції підприємств і планує впроваджувати гуманоїдних роботів Atlas від Boston Dynamics, контрольний пакет якої належить саме Hyundai. BMW також має власний досвід роботи з подібною технікою у США. На заводі в Спартанбурзі робот Figure O2 допомагав збирати приблизно 30 тисяч кросоверів BMW X3.

За словами Міхаеля Ніколаїдеса, нові роботи значно краще працюють у непередбачуваних ситуаціях, ніж традиційні промислові маніпулятори. "Якщо трохи змістити металеву деталь, класичний промисловий робот просто зупиниться через помилку. А гуманоїдний робот може проаналізувати ситуацію і продовжити роботу", – пояснив він.

Чому експерти закликають не переоцінювати роботів?

Попри оптимізм автовиробників, частина експертів вважає, що навколо гуманоїдних роботів виник надмірний ажіотаж.

Аналітик Gartner Білл Рей вважає, що багато демонстрацій роботів більше спрямовані на маркетинг та зростання вартості акцій компаній, ніж на реальну користь. "Основний сценарій використання гуманоїдного робота сьогодні – це вийти на сцену й штучно підняти ціну акцій компанії", – заявив він.

За його словами, люди часто переоцінюють можливості машин лише тому, що вони мають людську форму.

"Коли ви бачите людиноподібного робота, ви автоматично думаєте, що він може бігати, стрибати чи лазити. Насправді він не вміє нічого з цього, але мозок сам домальовує ці здібності", – пояснив експерт.

Водночас у BMW переконані, що роботи допоможуть розв'язати проблему нестачі працівників і візьмуть на себе рутинні або фізично виснажливі завдання.

Міхаель Ніколаїдес проводить паралелі з автоматизацією автомобільної промисловості у 1970-х роках. "Тоді всі казали, що автоматизація призведе до масових скорочень. Але сталося навпаки – з'явилися нові професії. Саме так ми дивимося і на гуманоїдних роботів", – підсумував він.