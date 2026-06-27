От научной фантастики к реальности: как гуманоидные роботы изменят нашу жизнь через 10 лет

Гуманоидные роботы постепенно выходят за пределы лабораторий и становятся частью нашей реальности. Сходство с людьми вызывает у нас интуитивное доверие, однако за этим стоят сложные технологические вызовы. Впереди – трансформация быта, промышленности и медицины, которая изменит привычный мир до неузнаваемости.

Каким будет наше будущее с роботами?

Сегодня гуманоидные машины уже не являются лишь элементом футуристических фильмов. Они способны выполнять задачи, которые раньше считались исключительно человеческой прерогативой, и готовятся занять весомую нишу в промышленности, сфере услуг и домашнем хозяйстве. Специалисты Университета Эрлангена-Нюрнберга (FAU) активно работают над совершенствованием аппаратного и программного обеспечения для таких систем. 24 Канал исследовал вопрос о нашем будущем с роботами и о том, как его видят ученые.

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Главное отличие гуманоидных роботов от обычных автоматизированных линий заключается в их внешнем виде. Большинство из них передвигаются на двух ногах, хотя это не является обязательным условием – существуют модели на мобильных платформах. Однако именно человеческая форма вызывает у людей сильные эмоциональные реакции и ожидания. Посетители лабораторий часто пытаются заговорить с машиной, поскольку интуитивно предполагают, что похожий на нас объект должен обладать речью.

Эта особенность позволяет вовлекать во взаимодействие неопытных пользователей, которым не нужно предварительно читать инструкции,

– прокомментировал научный сотрудник кафедры автоматизации производства и производственных систем FAU доктор Себастьян Райтельсхёфер.

Искусственный интеллект как главный двигатель перемен

Современные подходы в области искусственного интеллекта сделали огромный скачок навстречу практическому применению робототехники. Теперь машины способны понимать сложные запросы, сформулированные на естественном языке, и анализировать визуальные сцены. Это открывает возможности для их использования в бытовых условиях, где окружающая среда постоянно меняется.

Например, сервисный робот в медицинском учреждении может убрать посуду в палате пациента, даже если на полу лежит дорожная сумка, на стуле разбросана одежда, а на столе стоят цветы. Старые методы программирования не позволяли эффективно действовать в таких хаотичных условиях, однако современный ИИ успешно распознает нужные предметы и игнорирует препятствия.

Несмотря на значительные успехи, ученым еще есть над чем работать. Сегодняшние алгоритмы достигают успеха примерно в 80,0% случаев. Для домашней помощи этого может быть достаточно, однако для промышленного производства такой показатель недопустим. Представьте себе завод, где робот неправильно собирает каждую пятую деталь – это привело бы к катастрофическим убыткам.

Вызовы в области прочности и безопасности

"Железо" сегодня требует не меньшего внимания, чем "софт". Одним из самых сложных аспектов остается износостойкость приводов. Во время последнего марафона в Пекине настоящим прорывом стало то, что несколько роботов смогли преодолеть дистанцию полумарафона, то есть более 21 километра, хотя это истощило их ресурсы до предела. В условиях реальной логистики было бы недопустимо, если бы ноги робота выходили из строя после нескольких десятков километров пробега и требовали замены.

Помимо выносливости, важным фактором является безопасность. Для работы за пределами закрытых заводских цехов роботы должны стать "более чувствительными". Им нужны мягкие поверхности и конечности, чтобы не травмировать людей при прямом контакте.

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Экономические перспективы и будущее через 10 лет

Внедрение гуманоидов может стать спасением для экономики Европы, в частности Германии. Использование опыта компаний, десятилетиями поставлявших детали для автомобильной отрасли, позволит создать новые рабочие места в сфере производства сложных мехатронных систем. Это поможет сохранить промышленный потенциал благодаря автоматизации и разгрузить персонал, например, в сфере ухода за пожилыми людьми, переложив на машины второстепенные технические задачи.

Прогнозировать точное состояние технологий через десятилетие сложно, однако учёные сравнивают нынешнюю ситуацию с началом 1980-х годов, когда персональные компьютеры только начинали появляться в крупных корпорациях и банках. Тогда мало кто мог представить, что впоследствии в каждой комнате компьютеров будет больше, чем людей.

Сегодня нам трудно представить, насколько масштабно и устойчиво робототехника войдет в наше будущее,

– добавил Себастьян Райтельсхёфер.

Постепенно гуманоидные системы станут такими же привычными, как смартфоны или ноутбуки, превращаясь из дорогостоящих лабораторных образцов в надежных помощников в наших домах и на рабочих местах.