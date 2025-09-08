На выставке IFA 2025 компания Neura из Германии представила новые разработки гуманоидного робота 4NE1 и мобильную платформу-ассистента MiPA. Несмотря на простые демонстрации, инженеры считают, что эти машины могут войти в повседневную жизнь быстрее, чем прогнозировалось.

На международной выставке электроники IFA 2025 среди главных новинок оказались работы компании Neura. Об этом сообщает 24 канал со ссылкой на BGR.

Посетители могли увидеть, как гуманоидный робот 4NE1 раскладывает белую и цветную одежду в разные корзины, а MiPA – колесная платформа с манипулятором – убирает мягкие игрушки в детской комнате. Такие простые демонстрации должны были показать не только функциональность, но и потенциал роботов в быту.

Neura на IFA 2025 – смотрите видео:

Руководитель инженерного отдела Neura Арне Нордманн объяснил, что первые прототипы уже работают в корпоративном секторе после дебюта на выставке Automatica в июне. Следующим шагом может стать выход на потребительский рынок.

По его словам, главные задачи для роботов компании сводятся к трем категориям: "грязные, скучные и опасные". Это работа, которую люди не хотят выполнять из-за неприятности, однообразия или риска для здоровья.

Neura строит свою стратегию так, чтобы в будущем разработчики могли создавать для роботов новые навыки подобно тому, как сторонние компании выпускают приложения для смартфонов. Однако есть и ограничения: компания принципиально отказывается от любого сотрудничества с военными. Ее девиз – "Мы служим человечеству".

Основным препятствием для массового использования остается искусственный интеллект: аппаратная часть уже готова, но системы должны стать более надежными и универсальными. Роботы обучаются благодаря повторениям и способны воспроизводить новые движения, которых инженеры прямо не программировали.

Пока приобрести таких роботов потребители не смогут – вероятно, придется подождать несколько лет. Впрочем, Neura активно сотрудничает с предприятиями: там роботы уже берут на себя рутинные задачи, и этот опыт может ускорить их появление в быту.

Как роботов готовят к участию в Олимпиаде?

Пока одни компании настраивают программное обеспечение роботов на выполнение бытовых дел, другие создают из роботов настоящих олимпийских чемпионов.

В Китае прошла Олимпиада для роботов под названием World Humanoid Robot Games. На соревнованиях гуманоидных роботов в Пекине китайская компания Unitree Robotics привлекла внимание, закрепив за собой репутацию одного из лидеров в сфере искусственного интеллекта и робототехники. Их роботы продемонстрировали впечатляющие спортивные достижения, от бега на длинные дистанции до боксерских поединков, демонстрируя прогресс Китая в гонке с американскими технологическими гигантами.

Руководитель Nvidia Дженсен Хуан считает, что робототехника может превратиться в многомиллиардную индустрию, а Илон Маск прогнозирует, что Optimus принесет $10 триллионов дохода. По словам Вана, технология, необходимая для того, чтобы роботы стали действительно человекоподобными, появится через один-три года, и Китай стремится быть в авангарде этой революции.