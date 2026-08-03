После 240 лет поисков наконец-то обнаружили руины Хаджибейского замка в Одессе

В Одессе положили конец многолетнему историческому спору, раскопав руины Хаджибейского замка. Археологи обнаружили фундамент одной из башен, которая более двух веков скрывалась под брусчаткой Приморского бульвара. Это открытие окончательно определяет границы древней крепости и ее реальные масштабы.

Фундамент, что изменил историю города

Совместная экспедиция Южноукраинского национального педагогического университета имени Ушинского и Института археологии НАН Украины смогла точно локализовать оборонительное сооружение. Руины башни обнаружили на участке между памятником Ришелье, фуникулером и аллеями Приморского бульвара. О находке впервые рассказал на своей странице ректор Университета Ушинского, доктор исторических наук Андрей Красножон.

Наконец-то можно подвести первые итоги работы совместной археологической экспедиции этого года: одна из башен Хаджибейского замка найдена,

– прокомментировал руководитель раскопок Андрей Красножон.

Исследователи выяснили, что фундаменты сооружения остались целыми, несмотря на проложенный через них в 1830-х годах ливневой коллектор.

Обнаруженная башня имела 8 метров в диаметре, а толщина ее каменных стен достигала 2,5 метра. Хотя на старинных картах сооружение изображалось круглым, археологи обнаружили многоугольный фундамент. Ученые объясняют, что это была распространенная практика того времени: например, подобным образом строили башни в Аккермане и турецком замке в Бендерах. В угловых пересечениях ученые обнаружили каналы для деревянных балок, которые скреплялись кованными металлическими стержнями для прочности.



Хаджибейский замок в Одессе / Фото Андрей Красножон



Хаджибейский замок в Одессе / Фото Андрей Красножон



Хаджибейский замок в Одессе / Фото Андрей Красножон

Что нашли в культурных слоях

Археологи установили, что замок имел размеры примерно 32 на 37 метров. По площади он оказался больше цитадели Аккерманской крепости.

Во время раскопок были найдены серебряная монета султана Абдул-Хамида I, датированная 1785 годом, и фрагменты османской одежды. Это доказывает, что турки активно использовали крепость в XVIII веке.



Монета, найденная на руинах / Фото Андрей Красножон



Остатки кувшина / Фото Андрей Красножон

Однако жизнь в этом месте кипела гораздо раньше. Под фундаментом башни археологи обнаружили хозяйственную яму с золотоординским кувшином второй половины XIV века, привезенным с территории современной Молдовы.



Хаджибейский замок в Одессе / Фото Андрей Красножон

Ученые также исследовали артиллерийский двор, где нашли русскую монету 1761 года. Известно, что после штурма Хаджибея в 1789 году замок начали разбирать на строительные материалы. Исследования будут продолжены, поскольку большая часть крепости до сих пор остается под современной брусчаткой города.



Хаджибейский замок на старинном рисунке / Изображение опубликовал Андрей Красножон