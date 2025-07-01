Мексиканский наркокартель взломал телефон агента ФБР, чтобы найти и казнить его информатора

Хакер, работавший на мексиканский наркокартель Синалоа, использовал свои навыки, чтобы следить за сотрудниками ФБР. Это привело к трагическим последствиям для информаторов, которые сотрудничали с правоохранительными органами. Отчет Министерства юстиции США раскрывает детали этой операции.

Как картель взломал ФБР

Согласно обнародованному отчету Генерального инспектора Министерства юстиции США, хакер, связанный с картелем во главе с Хоакином "Эль Чапо" Гусманом, использовал современные технологии для выявления информаторов. В 2018 году он следил за посетителями посольства США в Мехико, чтобы определить лиц, которые могли сотрудничать с ФБР. Особое внимание преступник уделил помощнику юридического атташе ФБР. Именно его телефон впоследствии удалось взломать, сообщает 24 Канал.

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Получив доступ к звонкам и геолокационным данным с телефона жертвы, хакер, чье имя не раскрывают, изменений отслеживать передвижения агента и устанавливать лиц, с которыми он контактировал.

Хакер также подключился к сети камер наблюдения в Мехико. В городе в то время было установлено более 18 тысяч камер, что создало мощную инфраструктуру для слежки.

Информация, полученная вследствие такой деятельности, использовалась картелем для запугивания, а в отдельных случаях – физического устранения информаторов и свидетелей.

Оружие вернулось против своих создателей

Отчет подчеркивает не только специфику этого инцидента, но и общую проблему уязвимости правоохранительных органов в мире, где технологии слежки становятся все более доступными. Прогресс в сфере анализа данных, распознавания лиц и использования компьютерных сетей значительно облегчает преступным организациям выявление операций ФБР и других структур.

Этот случай также освещает парадокс современной практики государственного наблюдения: инструменты, созданные для защиты и контроля, могут быть использованы против самих правоохранителей. Мексика уже давно балансирует на грани между использованием технологий для борьбы с преступностью и их злоупотреблением со стороны криминальных структур, что только усложняет ситуацию. Ранее в этом году власти объявляли, что в ближайшие годы будет установлено еще 40 000 камер, что лишь расширит возможности для шпионажа.